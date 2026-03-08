George Russell ha conquistato la vittoria nel Gran Premio d’Australia, gara d’apertura della stagione 2026 di Formula 1, sul circuito di Albert Park a Melbourne. Il pilota della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la Ferrari di Charles Leclerc, che ha completato il podio. Lewis Hamilton ha chiuso la gara in quarta posizione.

La gara e il risultato

La scuderia tedesca ha ottenuto una doppietta grazie a Russell, primo classificato, e Antonelli, secondo. Leclerc è riuscito a salire sul podio, mentre Hamilton si è piazzato subito dietro.

La vittoria di Russell segna un avvio di stagione convincente per il team Mercedes.

Contesto e dinamica di gara

La corsa si è svolta sul circuito semi cittadino di Albert Park a Melbourne. Russell ha tagliato il traguardo davanti ad Antonelli e Leclerc, con Hamilton immediatamente alle loro spalle. La prestazione di Russell evidenzia la competitività della Mercedes fin dall'esordio stagionale.

Analisi strategica

La vittoria di Russell è stata determinata da una strategia efficace attuata durante una fase di Virtual Safety Car. Questo momento ha permesso alla Mercedes di guadagnare un vantaggio significativo sulla Ferrari. Leclerc e Hamilton, che erano rimasti in pista, hanno perso posizioni a causa di un pit stop effettuato in ritardo.

La gara ha messo in luce la superiorità strategica della Mercedes e le difficoltà incontrate dalla Ferrari nell'adattarsi alle nuove regole tecniche, nonostante un avvio di competizione promettente.