Aryna Sabalenka ha conquistato il torneo Wta 1000 di Indian Wells, imponendosi in una finale intensa contro Elena Rybakina. La tennista bielorussa, attuale numero uno del ranking mondiale, ha avuto la meglio sulla kazaka, numero tre del mondo, con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6, al termine di una partita decisa solo al tie-break del terzo set.

Il match si è rivelato equilibrato e combattuto, con entrambe le giocatrici capaci di esprimere un tennis di altissimo livello. Dopo aver perso il primo set per 6-3, Sabalenka ha reagito nel secondo, pareggiando i conti con un 6-3 a suo favore.

Il terzo set è stato una vera battaglia, punto su punto, fino all’epilogo al tie-break, dove la bielorussa ha prevalso con il punteggio di 8-6.

Una rivincita attesa

Per Aryna Sabalenka questa vittoria rappresenta una rivincita importante contro Elena Rybakina, che l’aveva recentemente sconfitta agli Australian Open di Melbourne. Il successo a Indian Wells conferma la solidità e la determinazione della numero uno del mondo, capace di ribaltare l’esito della sfida rispetto all’ultimo confronto diretto tra le due tenniste.

Il torneo californiano si conferma così uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito femminile, con una finale che ha rispettato le attese in termini di spettacolo e intensità agonistica.

Il valore della vittoria a Indian Wells

Indian Wells rappresenta uno dei tornei più ambiti del calendario Wta, spesso considerato il "quinto Slam" per importanza e partecipazione. La vittoria di Sabalenka, ottenuta contro una delle rivali più forti del circuito, rafforza la sua posizione di leader mondiale e aggiunge un titolo di grande prestigio al suo palmarès. Il successo in California arriva dopo una stagione già ricca di soddisfazioni e conferma la crescita della bielorussa nei momenti decisivi dei grandi eventi.