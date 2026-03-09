L’Italia si è distinta nella prima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina, conquistando due medaglie. Chiara Mazzel ha ottenuto l’argento nella discesa libera femminile categoria visually impaired, mentre Giacomo Bertagnolli ha raggiunto il terzo gradino del podio nella discesa libera maschile della medesima categoria.

Chiara Mazzel: argento al debutto paralimpico

Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha concluso la discesa libera femminile visually impaired a soli 48 centesimi dalla vincitrice, l’austriaca Veronika Aigner.

Questo risultato segna la prima medaglia femminile italiana alle Paralimpiadi Invernali dal 2010, un traguardo significativo per lo sport azzurro.

Giacomo Bertagnolli: bronzo e nono podio paralimpico

Giacomo Bertagnolli, affiancato dalla guida Andrea Ravelli, si è aggiudicato il bronzo nella discesa libera maschile visually impaired. Con questa medaglia, Bertagnolli consolida la sua carriera paralimpica, raggiungendo il suo nono podio complessivo in questa competizione.

Le due medaglie, entrambe ottenute nello sci alpino dedicato ad atleti con disabilità visiva, posizionano l’Italia con un bottino di due podi al termine della prima giornata di gare.

Sci alpino paralimpico: i dettagli delle gare

La discesa libera per atleti ipovedenti si è disputata sulla pista delle Tofane a Cortina d’Ampezzo.

Per Chiara Mazzel, appartenente al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, si tratta del primo podio in assoluto alle Paralimpiadi. Giacomo Bertagnolli, con questo bronzo, espande ulteriormente il suo palmarès, che include medaglie conquistate a PyeongChang, Pechino e ora a Milano‑Cortina. La giornata inaugurale ha visto competizioni anche nel curling in carrozzina, nel para ice hockey e nel para biathlon, discipline che hanno visto Ucraina e Cina emergere nel medagliere provvisorio.