Un traguardo significativo per Sara Thaler nello sci alpino: l'atleta italiana si è assicurata il posto fisso per la prossima stagione di Coppa del Mondo. Questo importante risultato è stato conquistato difendendo con tenacia il terzo posto nella classifica di discesa libera della Coppa Europa, il circuito minore dello sci alpino. Nonostante l'undicesima posizione ottenuta nella finale disputata sulle impegnative nevi di Saalbach, in Austria, Thaler è riuscita a mantenere un cruciale margine di vantaggio sulla diretta inseguitrice, la tedesca Fabiana Dorigo, confermando la sua posizione tra le migliori del circuito continentale.

La classifica finale di specialità ha visto la svizzera Stefania Grob primeggiare, seguita dall’austriaca Anna Schilcher. Il prezioso terzo gradino del podio è stato occupato proprio da Sara Thaler. Grazie a questo piazzamento, la giovane azzurra potrà ora gareggiare stabilmente nel massimo circuito mondiale, come previsto dal regolamento che garantisce il diritto al posto fisso in Coppa del Mondo per la stagione successiva a chi conclude tra le prime tre posizioni nella Coppa Europa di specialità.

La crescita di Sara Thaler nel circuito internazionale

La carabiniera, classe 2004 e oggi ventunenne, ha già dimostrato il suo valore confrontandosi con l'élite dello sci mondiale. Il suo esordio nel prestigioso circuito di Coppa del Mondo è avvenuto il 16 febbraio 2024, nella discesa libera di Crans Montana, dove ha concluso al trentanovesimo posto.

Il primo punto nel massimo circuito internazionale è stato conquistato il 2 marzo 2024, grazie al trentesimo posto nel superG di Kvitfjell, in Norvegia. Nelle ultime stagioni, Thaler ha saputo raccogliere punti in ben quattro occasioni, raggiungendo il suo miglior piazzamento con il ventitreesimo posto nella discesa libera di Zauchensee, in Austria, lo scorso 10 gennaio.

Il successo ottenuto a Saalbach non è solo un punto di arrivo, ma soprattutto un punto di partenza. Rappresenta la chiara conferma di una costante crescita tecnica e agonistica, offrendo a Sara Thaler la possibilità di affrontare con maggiore continuità e fiducia le gare di Coppa del Mondo. Questo le permetterà di inseguire piazzamenti di maggior calibro e di consolidare la sua presenza tra le protagoniste emergenti dello sci alpino internazionale.

Il panorama della Coppa Europa femminile

La stagione di Coppa Europa femminile appena conclusa è stata caratterizzata da una forte competitività, con atlete come la svizzera Grob e l’austriaca Schilcher che si sono distinte anche in altre specialità. In particolare, nelle finali di superG, Sara Thaler ha brillato con un ottimo secondo posto, evidenziando ulteriormente la sua progressione nel finale di stagione. Per quanto riguarda la classifica generale della Coppa Europa, il primo posto è stato appannaggio di Nadine Fest, con Stefania Grob e Sara Allemand a completare il podio. Oltre all'eccellente performance di Thaler, il movimento azzurro ha visto anche le buone prestazioni di Giulia Albano e Camilla Vanni, che hanno chiuso rispettivamente all'undicesimo e quattordicesimo posto nell'ultima gara.

Il risultato di Sara Thaler è un segnale estremamente positivo per il futuro dello sci azzurro. L'Italia può ora contare su una giovane atleta determinata, con un talento in piena fioritura, già pronta a confrontarsi con le migliori sciatrici del mondo nella prossima entusiasmante stagione di Coppa del Mondo.