Jonas Vingegaard ha dominato con autorità la sesta tappa del Giro di Catalogna, un percorso di 152 chilometri da Berga a Queralt, caratterizzato da un arrivo in salita altamente selettivo. Il fuoriclasse danese ha non solo conquistato la vittoria di giornata, ma ha anche consolidato in modo significativo la sua leadership nella classifica generale con una prestazione impeccabile, segnando la sua 46ª vittoria da professionista e dimostrando una condizione fisica eccezionale.

La tappa odierna ha offerto spettacolo fin dalle prime battute, mettendo alla prova i corridori su quattro salite impegnative: il Coll de la Batallola, il Coll de Pradell, la Collada de Sant Isidre e l'ascesa finale al Santuari de Queralt.

Il momento decisivo si è verificato nei chilometri conclusivi della salita di Coll de Pal, dove Vingegaard ha sferrato un attacco potente. La sua micidiale progressione ha sgretolato la resistenza dei rivali, creando un vuoto incolmabile e mettendo subito le cose in chiaro sul primo vero arrivo in salita della corsa.

Classifica generale: Vingegaard allunga sui rivali

Con la vittoria odierna, Jonas Vingegaard rafforza ulteriormente la sua posizione in classifica generale. Il danese vanta ora un vantaggio di 57 secondi sull'austriaco Felix Gall e di 1 minuto e 9 secondi sul francese Lenny Martinez. Tra gli altri protagonisti, Remco Evenepoel si trova in sesta posizione, mentre l'italiano Lorenzo Fortunato occupa l'ottavo posto.

La tappa si è rivelata particolarmente selettiva, generando distacchi significativi tra i principali contendenti alla vittoria finale del Giro di Catalogna.

Dinamiche di corsa: fughe e selezione finale

La giornata è stata animata da diversi tentativi di fuga, con corridori come Ciccone, Soler e Carapaz che hanno cercato di prendere il largo nelle fasi centrali della corsa, aggiungendo un elemento di imprevedibilità. Nonostante questi sforzi, la selezione decisiva è avvenuta sull'ultima salita verso il Santuario di Queralt. Qui, il ritmo elevato imposto dal gruppo dei migliori ha progressivamente ridotto il numero dei pretendenti alla vittoria di tappa, evidenziando la durezza del percorso. L'attacco fulmineo di Vingegaard nei chilometri finali ha poi sigillato il risultato, confermando la sua netta superiorità in salita e la solidità della sua leadership in vista della tappa conclusiva a Barcellona, dove si preannuncia un gran finale.