Le formazioni di Famila Wuber Schio e Autosped BCC Derthona Tortona hanno brillantemente conquistato l'accesso alle semifinali scudetto della Serie A1 femminile, trionfando entrambe in gara-2 dei rispettivi quarti di finale. Questi successi netti segnano un passo decisivo nel percorso delle due squadre verso il titolo nazionale.

Schio conferma il dominio e chiude la serie contro Broni

La Famila Wuber Schio ha ribadito il proprio indiscusso dominio anche nella seconda sfida contro la Logiman Broni, sigillando la vittoria con un eloquente 54-73. Le vicentine hanno imposto il proprio ritmo sin dalle battute iniziali, costruendo un vantaggio significativo che le ha portate sul 9-17.

Questo scarto è stato poi progressivamente ampliato, raggiungendo un rassicurante +11 all'intervallo lungo (28-39). Nonostante un tentativo di reazione della Broni in avvio di ripresa, che ha permesso di accorciare fino al -4 (37-41), Schio ha prontamente ristabilito le distanze con un nuovo allungo, portandosi sul 39-51. La frazione conclusiva ha visto un micidiale parziale di 12-0 da parte della Famila Wuber, che ha definitivamente chiuso i giochi, accarezzando il +20 (48-67) e assicurandosi il 2-0 nella serie e il meritato passaggio del turno. Le padrone di casa hanno comunque provato a onorare l'impegno fino alla fine di fronte al proprio pubblico.

Tra le fila di Schio, Laksa si è distinta come top scorer con 18 punti, affiancata da Badian con 13, e da Conde e Zandalasini, entrambe a quota 11.

Per la Logiman Broni, le migliori realizzatrici sono state Cvitkovic con 15 punti, Cornelius con 11 e Hayes con 10.

Tortona espugna Sesto San Giovanni e approda in semifinale

L'Autosped BCC Derthona Tortona ha compiuto una vera e propria impresa espugnando il difficile campo della Geas Sesto San Giovanni con il risultato finale di 70-78. Le ospiti hanno dimostrato grande determinazione fin dall'inizio, portandosi subito in vantaggio (2-11). Nonostante la reazione della Geas, che è riuscita a ricucire parzialmente lo strappo (10-13), il primo quarto si è concluso con un netto 14-24 in favore di Tortona. La seconda frazione ha visto un maggiore equilibrio, con le due formazioni che sono andate al riposo sul punteggio di 37-42.

È nella ripresa che Tortona ha saputo imprimere una svolta decisiva, accelerando con un perentorio break di 11-0 che ha permesso di volare a +16 (37-53). Sebbene la Geas abbia cercato con orgoglio di rientrare, riducendo il divario a -7 alla terza sirena (58-65), nel quarto finale non è riuscita a colmare il gap. L'Autosped BCC ha saputo gestire il proprio vantaggio con sicurezza fino al 70-78 finale, celebrando una vittoria che vale il 2-0 nella serie e l'accesso alle ambite semifinali, dove affronterà proprio la Famila Wuber Schio.

Tra le protagoniste del match, Moore ha brillato per Sesto San Giovanni con 20 punti, seguita da Roumy e Scott con 10 ciascuna. Per Tortona, si sono messe in evidenza Kunaiyi-Akpanah con 16 punti, Fondren con 14 e Conte con 12.

Il percorso verso le semifinali e il contesto del basket femminile

La qualificazione di Schio e Tortona alle semifinali si inserisce in un periodo di crescente interesse per il basket femminile italiano. Un esempio lampante di questa vitalità è stata la recente edizione della Coppa Italia, disputata proprio a Tortona all'inizio di gennaio. In quell'occasione, la Famila Wuber Schio ha dimostrato ancora una volta la propria forza, aggiudicandosi il prestigioso trofeo e rafforzando il suo ruolo di squadra di riferimento nel panorama nazionale.