La semifinale playoff di Serie A1 femminile tra Milano e Scandicci giunge al momento decisivo con Gara 4 all’Allianz Cloud. Milano può chiudere la serie in casa e accedere alla finale scudetto. Milano è avanti 2-1 nella serie, con Scandicci che ha riaperto i giochi vincendo Gara 3.

Milano, guidata da Stefano Lavarini, ha vinto Gara 1 (3-0) e Gara 2 (3-2). La reazione di Scandicci, con Marco Gaspari, è arrivata in Gara 3 (3-1 a Firenze), grazie ai 35 punti di Ekaterina Antropova. Per Milano, la leadership di Paola Egonu è fondamentale.

Egonu vs Antropova: La Sfida Decisiva

Il confronto tra Paola Egonu ed Ekaterina Antropova è uno dei duelli più attesi. L’incontro, alle 20.30, sarà diretto da un quartetto arbitrale. Prevista una gara combattuta: Scandicci dovrà fornire un'ottima prestazione per Gara 5.

La posta in palio è altissima: una vittoria consentirebbe a Milano di accedere alla finale scudetto, mentre Scandicci punta a pareggiare la serie per giocarsi tutto in Gara 5. La tensione è palpabile.

Il Contesto delle Semifinali e la Copertura TV

Le semifinali di Serie A1 femminile 2025-2026 hanno confermato le gerarchie: Conegliano, Scandicci, Milano e Novara hanno superato i quarti senza spareggi. Il tabellone propone due sfide di alto livello: Conegliano-Novara e Milano-Scandicci.

In quest'ultima, Scandicci beneficia del vantaggio del fattore campo nell’eventuale Gara 5, cruciale.

Le semifinali sono trasmesse in diretta su Rai Sport HD, VBTV, Rai Play e DAZN. L’attenzione è su Egonu e Antropova, protagoniste per la finale.