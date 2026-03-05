Michele Boscacci e Alba De Silvestro hanno conquistato la medaglia d’argento nella staffetta mista agli Europei di sci alpinismo, disputati a Shahdag, in Azerbaijan. Questo prestigioso risultato segna il secondo podio continentale per la coppia valtellinese, che aveva già ottenuto un bronzo nel 2022.

La competizione e il piazzamento

La coppia italiana ha concluso la gara alle spalle dei campioni d’Europa Marianne Fatton e Thomas Bussard, che hanno dominato la competizione fin dall’inizio, fermando il cronometro a 35’35”. Boscacci e De Silvestro hanno tagliato il traguardo con un ritardo di 53” dalla vetta.

La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla Germania, con Tatjana Paller e Finn Hösch, giunti a 1’17” dai vincitori.

Il percorso e il riscatto sportivo

Per i due atleti, coniugi e originari della Valtellina, questa medaglia d’argento rappresenta un riscatto significativo dopo il quinto posto ottenuto nella prova olimpica di Bormio. Il podio europeo di oggi consolida il loro percorso, aggiungendosi al bronzo conquistato in Spagna nel 2022.

Il contesto agonistico

La competizione si è svolta nella località azera di Shahdag. La coppia italiana aveva già dimostrato la propria competitività in questa stagione, ottenendo un secondo posto nella tappa di Coppa del Mondo a Solitude, negli Stati Uniti, prima di salire sul podio europeo.