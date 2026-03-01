Il Circo Bianco si prepara a vivere un’intensa settimana di gare, con appuntamenti in programma dal 4 all’8 marzo. Le atlete saranno impegnate in Val di Fassa, mentre gli uomini si sfideranno a Kranjska Gora. Il calendario ufficiale definisce orari precisi per ogni prova.

Programma femminile in Val di Fassa

La Coppa del Mondo femminile prenderà il via mercoledì 4 marzo con la prima prova della discesa libera, fissata per le ore 10.45. Proseguiranno poi la seconda prova giovedì 5 marzo e la terza prova venerdì 6 marzo, entrambe alle ore 10.45. Sabato 7 marzo si disputerà la discesa libera principale, con partenza alle ore 10.45.

Domenica 8 marzo, invece, sarà il turno del superG, con inizio previsto anch’esso alle ore 10.45.

Programma maschile a Kranjska Gora

Il settore maschile si sposterà in Slovenia, sulla pista Podkoren di Kranjska Gora. Sabato 7 marzo è in programma il gigante, con la prima manche alle ore 09.30 e la seconda manche alle ore 12.30. Domenica 8 marzo si terrà lo slalom, con orari identici: prima manche alle ore 09.30 e seconda manche alle ore 12.30.

Copertura televisiva e streaming

Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai2 o RaiSportHD, a seconda della programmazione. In streaming, gli eventi saranno disponibili su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport offrirà la diretta live testuale di ogni manche o gara.

Le prove delle discese non saranno trasmesse né in televisione né in streaming.

Contesto organizzativo in Val di Fassa

La Val di Fassa ospiterà tre gare femminili di Coppa del Mondo, recuperando una prova originariamente prevista a Crans‑Montana. Le prove cronometrate si svolgeranno mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, la discesa di recupero venerdì 6 marzo, una seconda discesa sabato 7 marzo e il superG domenica 8 marzo. La pista La VolatA, teatro di eventi internazionali, è stata adeguata in termini di sicurezza e accessibilità, e l’organizzazione si dichiara pronta ad accogliere atlete e staff.