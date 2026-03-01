La Kuurne‑Bruxelles‑Kuurne 2026 ha preso il via oggi, domenica 1 marzo, da Kortrijk. La 78ª edizione della classica fiamminga è ufficialmente iniziata alle 12.10. Tra i corridori presenti al via spicca Jonathan Milan, reduce da cinque vittorie stagionali e in ottima condizione. Tuttavia, il velocista italiano adotta un profilo basso: “Se sono l’uomo da battere? Ci sono molti altri corridori forti qui, come De Lie. Non penso di essere il più forte”, ha dichiarato alla partenza.

Il percorso si estende per 194,9 chilometri, intervallato da 13 muri e cinque tratti di pavé, concentrati nella prima parte della competizione.

Dopo circa 65 chilometri, la corsa entra nel vivo con i settori più impegnativi, tra cui Bossenaarstraat, Berg Ten Houte e La Houppe. Queste asperità terminano a 59,5 chilometri dall’arrivo, lasciando spazio a un tracciato completamente pianeggiante, ideale per gli sprinter resistenti.

Jonathan Milan e le sue ambizioni

Il corridore della Lidl‑Trek giunge alla Kuurne‑Bruxelles‑Kuurne forte dei successi ottenuti all’AlUla Tour e all’UAE Tour, dove ha conquistato tre tappe, portando il suo bottino stagionale a cinque vittorie. “Sono molto contento di com’è andata all’UAE Tour, di come si è mosso il team. Ho avuto una settimana per recuperare e ora siamo pronti per questa nuova parte della stagione.

Non vedo l’ora di partire oggi”, ha aggiunto Milan, manifestando fiducia ma anche una necessaria cautela.

Il contesto della corsa

La Kuurne‑Bruxelles‑Kuurne si conferma una classica di primavera su un tracciato di 194,9 chilometri tra Kortrijk e Kuurne, con partenza fissata alle 12.10. La corsa rappresenta il secondo appuntamento del weekend d'apertura delle classiche fiamminghe, dopo l'Omloop Het Nieuwsblad, e costituisce un banco di prova importante per i velocisti in vista delle grandi classiche di primavera.

Favoriti e contesto internazionale

La Kuurne‑Bruxelles‑Kuurne si profila come una competizione adatta ai velocisti, con un finale favorevole allo sprint dopo un percorso di 194,9 chilometri caratterizzato da brevi salite e tratti di pavé. Tra i favoriti, oltre a Milan, figurano Paul Magnier, Matthew Brennan, Arnaud De Lie, Biniam Girmay e Sebastián Molano. La partecipazione di Mathieu van der Poel resta incerta, ma la sua eventuale presenza potrebbe rendere la corsa più selettiva.