Giovanni Franzoni ha concluso la stagione di velocità con piazzamenti di rilievo, confermandosi tra i protagonisti del circuito internazionale, pur senza riuscire a conquistare il podio finale di specialità. Nelle Finali di Coppa del Mondo, lo sciatore bresciano, con il pettorale numero sei, ha fermato il cronometro a 1’27”67 nel SuperG, chiudendo in quinta posizione con un ritardo di ottantasei centesimi dal vincitore. La vittoria è andata a Dominik Paris, che ha preceduto Kriechmayr di soli sette centesimi.

Al termine della gara, Franzoni ha commentato la sua performance e il bilancio della stagione: “Alla fine l’obiettivo di giornata non è stato centrato e vabbè non posso che ripartire da qui.

Speravo anche oggi di riuscire a conquistare il podio di disciplina, purtroppo per dieci punti o qualcosa del genere sono quarto e oggi in gara quinto. Ho fatto bene la parte tecnica con il secondo parziale però nella parte centrale ancora qualcosina da sistemare, neve molto scivolosa oggi, però dai è stata una stagione lunga. Adesso ho ancora il gigante da fare però chiudere quarto e sesto nelle classifiche di discesa e super non è niente male”.

Il bilancio di una stagione di vertice e le prospettive future

Il velocista azzurro ha tracciato un bilancio complessivo positivo della sua annata agonistica, sottolineando l'importanza della mentalità e della costante ricerca del miglioramento. Franzoni ha dichiarato: “Quest’anno mi sono abituato bene, penso che sia la mentalità giusta per progredire giorno dopo giorno e raccogliere i risultati sempre più grandi perché alla fine son sempre stato contento quest’anno e va bene anche un po’ di amaro in bocca per il fine stagione.

Devo solo continuare a lavorare perché la voglia, la fame ci sono poi ovviamente guardando il complessivo delle cose faccio la cosa che mi piace di più e sono contentissimo di farlo e quindi sono contento per questo, però c’è ancora voglia di fare bene”.

I successi di Franzoni nel circuito di Coppa del Mondo

La stagione di Giovanni Franzoni è stata costellata da altri importanti traguardi nel circuito di Coppa del Mondo. A Val Gardena, sulla celebre pista Saslong, ha ottenuto il suo primo podio in carriera in SuperG, classificandosi terzo a 37 centesimi dal vincitore Jan Zabystran, con Marco Odermatt al secondo posto. Un momento significativo, che Franzoni ha dedicato all’amico Matteo Franzoso.

Inoltre, il 24 gennaio a Kitzbühel, ha conquistato la sua prima vittoria in discesa libera sulla leggendaria Streif, confermando il suo eccellente stato di forma e la costante crescita nel panorama della velocità sciistica internazionale.