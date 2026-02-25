Soldeu, 25 febbraio – Nella prima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025‑2026, disputata oggi a Soldeu, Nicol Delago ha fatto segnare il miglior tempo con 1’33"76, seguita a soli sei centesimi da Sofia Goggia. Federica Brignone, pur presente, ha adottato un approccio più cauto, chiudendo con un ritardo di 1"21.

Le azzurre in evidenza

La squadra italiana ha mostrato segnali incoraggianti: Nicol Delago ha sorpreso con una prestazione brillante, mentre Sofia Goggia ha confermato la sua forma, restando a stretto contatto con la leader.

Federica Brignone, reduce dai successi olimpici, ha preferito non forzare, mantenendo un ritmo controllato.

Programma della tappa di Coppa del Mondo

La prova odierna, iniziata alle ore 11:00, apre un fine settimana dedicato alla velocità a Soldeu. Il programma prevede la discesa libera di venerdì, seguita da due Super‑G: il primo sabato 28 febbraio (recupero della gara cancellata a Zauchensee) e il secondo domenica 1° marzo. Entrambe le gare sono previste con partenza alle 10:15. L’Italia schiera un gruppo numeroso e competitivo, composto da Allemand, Brignone, Curtoni, le sorelle Delago, Goggia, Melesi, Pirovano, Thaler e Zenere.

Il primo appuntamento post-olimpico

Il weekend di Soldeu rappresenta il primo appuntamento post‑olimpico per la Coppa del Mondo femminile, con un programma interamente dedicato alle discipline veloci.

La prova odierna è un test importante per le azzurre, in particolare per Brignone e Goggia, che tornano in gara dopo i trionfi di Milano‑Cortina 2026.

La start list include atlete di alto livello come Breezy Johnson, Kajsa Vickhoff Lie, Emma Aicher, Kira Weidle‑Winkelmann, Cornelia Huetter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb, Ariane Rädler, Malorie Blanc, Corinne Suter e Janine Schmitt, a testimonianza dell’elevato tasso tecnico della competizione.