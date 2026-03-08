La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo vede Jessie Diggins affermarsi sempre più come protagonista. Al termine delle competizioni della stagione 2025‑2026, l'atleta statunitense guida la classifica generale con un vantaggio considerevole su Moa Ilar.

I dati aggiornati all'8 marzo 2026 posizionano Diggins al comando con 1898 punti. La seguono Moa Ilar con 1634 punti e Maja Dahlqvist con 1331 punti. In quarta posizione si trova Heidi Weng con 978 punti, precedendo Jonna Sundling (932), Nadine Faehndrich (918), Jasmi Joensuu (910), Johanna Matintalo (879), Teresa Stadlober (874) e Karoline Simpson‑Larsen (871).

Classifica generale e specialità

Nella graduatoria di distance, Diggins mantiene la testa con 1091 punti, davanti a Ilar (903), Weng (702), Simpson‑Larsen (655), Frida Karlsson (640), Stadlober (587), Ebba Andersson (540), Dahlqvist (509), Astrid Oeyre Slind (506) e Helen Hoffmann (485).

Per quanto concerne la classifica di sprint, Maja Dahlqvist è al comando con 660 punti. Dietro di lei figurano Johanna Hagström (615), Nadine Faehndrich (610), Coletta Rydzek (539), Jonna Sundling (531), Linn Svahn (525), Moa Ilar (524), Jessie Diggins (507), Jasmi Joensuu (465) e Laura Gimmler (434).

Contesto della stagione

La stagione 2025‑2026 ha preso il via venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, e si concluderà domenica 22 marzo 2025 a Lake Placid, negli Stati Uniti.

Il calendario prevede ventisette gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia, toccando le località di Dobbiaco e Val di Fiemme. Rispetto all'annata precedente, sono state reintrodotte in calendario la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo‑Holmenkollen.

Con i risultati finora ottenuti, Jessie Diggins si avvicina significativamente alla conquista della Sfera di Cristallo, il prestigioso trofeo assegnato alla vincitrice della classifica generale della Coppa del Mondo femminile.

Jessie Diggins: un palmarès di successi

Jessie Diggins vanta già tre Sfera di Cristallo nella sua carriera, conquistate nelle stagioni 2021, 2024 e 2025. Ha inoltre trionfato per la terza volta nel Tour de Ski nel gennaio 2026. La sua attuale leadership nella classifica mondiale conferma ulteriormente la sua posizione di atleta di riferimento nel panorama del fondo femminile.