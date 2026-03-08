Giulia Murada conclude con un altro risultato di rilievo la sua partecipazione agli Europei di sci alpinismo a Shahdag, in Azerbaijan. Dopo aver conquistato l'argento nella sprint e l'oro nell'individuale, l'atleta azzurra si è aggiudicata la medaglia d'argento anche nella prova vertical, completando un tris di podi in tre specialità diverse.

La gara vertical: tempi e protagoniste

Murada ha portato a termine la prova vertical fermando il cronometro a 34’46”6. L'atleta italiana è risultata l'unica a contenere il distacco dalla vincitrice, l'austriaca Sarah Dreier, che ha conquistato l'oro con il tempo di 33’57”.

Il distacco di Murada è stato di quasi cinquanta secondi. La medaglia di bronzo è andata alla svizzera Caroline Ulrich, giunta al traguardo con un ritardo di quasi un minuto e mezzo.

Il contesto della rassegna continentale

La competizione si è svolta a Shahdag, in Azerbaijan, sede che ha visto Murada protagonista anche nelle precedenti gare. La rassegna continentale ha visto la partecipazione di atleti da diverse nazioni, con particolare successo per Svizzera e Austria.

In campo maschile, la vittoria nella vertical è stata ottenuta dallo svizzero Remy Bonnet, seguito dal connazionale Aurelien Gey e dall’austriaco Christof Hochenwarter. Nelle categorie giovanili, la russa Anastasiia Pshenichnaia ha primeggiato nell'Under 18 femminile, mentre il romeno Matei Petre si è imposto nell'Under 18 maschile.

Nell'Under 20 femminile ha vinto la bulgara Marina Anstasova, e nell'Under 20 maschile il titolo è andato al tedesco Silas Walter. La categoria Under 23 femminile ha visto il successo della svizzera Thibe Deseyn, mentre nell'Under 23 maschile ha trionfato l'austriaco Julian Tritscher.

Il programma degli Europei di sci alpinismo

La prova vertical ha concluso il programma degli Europei di sci alpinismo, tenutisi a Shahdag, in Azerbaijan, per la prima volta sede della manifestazione continentale. Il vertical, insieme alla sprint, alla staffetta mista e all’individuale, ha rappresentato una delle quattro discipline in cui si sono assegnati i titoli europei, confermando l'importanza di questa competizione nel panorama degli sport invernali.