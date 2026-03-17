A Tignes, in Francia, l'ultima tappa della Coppa del Mondo di sci freestyle ha visto le qualificazioni di Big Air femminile e slopestyle maschile. L'Italia, con Miro Tabanelli e Maria Gasslitter, ha conquistato l'accesso in finale.

Nello slopestyle maschile, il ventunenne emiliano Miro Tabanelli ha ottenuto il miglior punteggio nella prima heat: 77,53 punti nella seconda run (dopo un 75,28 iniziale). Ha superato i norvegesi Tormod Frostad (76,95), Sebastian Schjerve (76,56) e Birk Ruud (73,36). Tabanelli si è qualificato per la finale con il terzo punteggio complessivo, dietro lo svizzero Andri Ragettli (81,43) e il canadese Evan Mceachran (78,76).

Anche gli statunitensi Henry Townshend (76,15) e Mac Forehand (75,50) in evidenza.

Maria Gasslitter in finale nel Big Air femminile

Nel Big Air femminile, la diciannovenne altoatesina Maria Gasslitter, già finalista ai Giochi di Livigno, ha chiuso il preliminare con un eccellente terzo posto (84,75 punti), preceduta dalla britannica Kirsty Muir (89,00) e dalla finlandese Anni Karava (85,75). Gasslitter punterà al primo podio in carriera nel circuito internazionale nella finale. Tra le avversarie figurano l'australiana Indra Brown (84,00), la canadese Naomi Urness (83,25), la svizzera Giulia Tanno (81,50), l'austriaca Lara Wolf (78,00) e la statunitense Avery Krumme (78,50).

Flora Tabanelli, bronzo olimpico nel Big Air, ha concluso la stagione dopo i Giochi e si è sottoposta a un intervento chirurgico.

Programma delle finali e precedenti successi azzurri

La tappa di Tignes proseguirà con le qualificazioni di slopestyle femminile e Big Air maschile. Finali slopestyle giovedì, Big Air venerdì. Il percorso di Maria Gasslitter in Coppa del Mondo è di alto livello: la giovane altoatesina aveva già raggiunto la finale nello slopestyle di Laax, in Svizzera, con un nono posto in qualificazione. Anche Miro Tabanelli si era distinto a Laax, accedendo alla finale con il settimo posto nella sua batteria.

Le loro prestazioni confermano la crescita del movimento italiano nello sci freestyle, con atleti capaci di competere ai massimi livelli e ottenere risultati di rilievo nel circuito.