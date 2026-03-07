Alex Vinatzer si conferma l'unico italiano con accesso diretto alla finale di Coppa del Mondo in gigante, assicurandosi la nona posizione nella classifica di specialità. A lui si aggiunge Giovanni Franzoni, che parteciperà grazie ai punti accumulati nella classifica generale.
La qualificazione dei due azzurri
Alla vigilia delle finali di Coppa del Mondo in gigante, in programma a Lillehammer, Alex Vinatzer si posiziona al nono posto nella graduatoria di specialità con 224 punti, unico azzurro tra i primi venticinque. Giovanni Franzoni, invece, ha ottenuto il diritto di partecipare grazie ai 515 punti conquistati nella classifica generale, dimostrando una costanza di rendimento nell'arco della stagione.
Il contesto competitivo
La classifica di specialità del gigante vede in testa lo svizzero Marco Odermatt con 495 punti, seguito da Lucas Pinheiro Braathen (447) e Loic Meillard (406). Vinatzer si distingue come il primo degli italiani nella graduatoria specifica, mentre Franzoni rientra tra i qualificati grazie alla soglia dei 500 punti nella classifica generale, un risultato significativo che attesta la sua competitività.
Atleti di rilievo in gara
Tra i qualificati alla finale di gigante figurano numerosi atleti di alto profilo. Oltre a Vinatzer, la lista comprende nomi come Stefan Brennsteiner, Henrik Kristoffersen, Marco Schwarz, Atle Lie McGrath, Timon Haugan e River Radamus. La competizione vedrà la partecipazione dei primi venticinque della classifica di specialità, del campione olimpico Lucas Pinheiro Braathen e del campione del mondo juniores, con la possibilità che altri atleti superino i 500 punti nelle prossime gare.
In sintesi, l'Italia sarà rappresentata nella finale di gigante da Alex Vinatzer, qualificato di diritto per la sua performance nella specialità, e da Giovanni Franzoni, ammesso grazie alla sua posizione nella classifica generale, tenendo alta la bandiera italiana nel panorama internazionale dello sci.