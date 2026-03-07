La staffetta maschile 4x7,5 km di biathlon in programma oggi a Kontiolahti, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, vede la Francia, campione olimpica, e la Norvegia tra le principali favorite. L’Italia si presenta come outsider con un quartetto giovane ma promettente.

La Francia punta a confermarsi

La Francia, reduce dal titolo olimpico, schiera una squadra competitiva composta da Oscar Lombardot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet. L’obiettivo è confermarsi al vertice anche in Coppa del Mondo.

Norvegia e Svezia in agguato

La Norvegia presenta un quartetto temibile formato da Johannes Dale‑Skjevdal, Johan‑Olav Smørdal Botn, Sturla Holm Lægreid e Vetle Sjaastad Christiansen, un mix di velocità sugli sci e affidabilità al poligono. Anche la Svezia è da tenere d’occhio, con Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson pronti a inserirsi nella lotta per le prime posizioni.

Italia: giovane quartetto per la Coppa delle Nazioni

L’Italia schiera un quartetto giovane: Patrick Braunhofer aprirà la gara, seguito da Lukas Hofer, Nicola Romanin e Christoph Pircher. La squadra arriva con indicazioni incoraggianti dopo l’individuale di venerdì, dove Hofer ha chiuso al quarto posto e Romanin è entrato nei trenta.

La staffetta assume un significato cruciale per la Coppa delle Nazioni, in cui l’Italia è impegnata in un confronto serrato con la Repubblica Ceca per mantenere un numero competitivo di atleti nella prossima stagione.

Contesto olimpico e assenze

Alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, la Francia ha conquistato l’oro nella staffetta maschile, precedendo Norvegia e Svezia, mentre l’Italia ha chiuso in quattordicesima posizione, accusando un ritardo di oltre quattro minuti. L’assenza di Tommaso Giacomel, costretto a fermarsi per motivi di salute, ha inciso sulla formazione azzurra, che ora punta su una linea giovane per rilanciarsi in Coppa del Mondo.