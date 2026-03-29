Andy Díaz, fresco oro mondiale indoor nel salto triplo, ha annunciato un ambizioso obiettivo per il prossimo Golden Gala: battere il record del mondo. L'atleta, che punta a superare i 18 metri e 29 centimetri stabiliti da Jonathan Edwards, ha reso nota la sua intenzione da Roma, in occasione della presentazione dell'evento.

La sfida al record di Jonathan Edwards

Il campione mondiale indoor del salto triplo, Andy Díaz, ha espresso con determinazione la sua volontà di riscrivere la storia dell'atletica. “Voglio fare il record del mondo. Voglio battere il primato di Jonathan Edwards, voglio andare oltre quei 18 metri e 29 centimetri”, ha dichiarato Díaz da Roma, dove si è tenuta la presentazione del Golden Gala, in programma il 4 giugno.

Motivazioni e futuri impegni

Il primato di Jonathan Edwards, fissato il 7 agosto 1995, rappresenta uno dei record più longevi e prestigiosi dell'atletica leggera. Díaz, galvanizzato dal recente successo iridato indoor, vede il Golden Gala come il palcoscenico ideale per tentare l'impresa. La sua visione si estende anche alla stagione all'aperto, con un occhio di riguardo per gli Europei a Birmingham, che si terranno dal 10 al 16 agosto. In quell'occasione, ritroverà il suo rivale, il cubano Pichardo, che gareggia per il Portogallo. “Non vedo l'ora”, ha affermato Andy Díaz, “lo voglio battere in pedana. Devo vincere, devo vincere per forza, la misura non conta, quello che conta è arrivare al primo posto”.

Il trionfo mondiale indoor e i suoi numeri

Il recente passato di Andy Díaz è stato segnato da un'impresa storica: la conquista dell'oro mondiale indoor nel salto triplo. L'atleta ha raggiunto questo traguardo con una misura di 17,80 metri, stabilendo contestualmente il record italiano indoor. Questo risultato eccezionale è stato ottenuto al primo salto nella finale dei Mondiali indoor di Nanchino, il 21 marzo 2025, e ha rappresentato la migliore prestazione mondiale dell'anno. Il podio di quella competizione è stato completato da Zhu Yaming, medaglia d'argento, e Hugues Fabrice Zango, che ha conquistato il bronzo.

Il salto di 17,80 metri ha proiettato Díaz al quinto posto nella classifica mondiale indoor di tutti i tempi, consolidando la sua posizione tra i grandi della disciplina.

Questo successo ha avuto un significato particolare per l'Italia, poiché ha rappresentato la prima medaglia d'oro mondiale indoor nel salto triplo dopo ventiquattro anni, un risultato che sottolinea il talento e la determinazione di Andy Díaz nel panorama dell'atletica internazionale.