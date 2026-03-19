La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 si svolgerà dal 25 al 29 marzo, presentandosi con un formato rinnovato. L’evento di ciclismo su strada, organizzato dal GS Emilia, è un pilastro della terza edizione della Coppa Italia delle Regioni, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. La manifestazione unisce tradizione e innovazione, valorizzando i territori attraverso un percorso storico e moderno.

Il via sarà mercoledì 25 marzo con la tappa Barbaresco–Barolo, caratterizzata da strade ondulate che promettono subito vivacità. Il giorno seguente, giovedì 26 marzo, la Lodi–Massalengo favorirà i velocisti.

Venerdì 27 marzo si correrà la Erbusco–Iseo. La Ponte di Piave–Valdobbiadene, sabato 28 marzo, potrebbe essere decisiva per la classifica generale. La corsa si concluderà domenica 29 marzo con la Cormons–Gemona del Friuli, che decreterà il vincitore. I dettagli dei percorsi saranno annunciati prossimamente.

Le dichiarazioni

Roberto Pella, presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, ha sottolineato il format rinnovato della Settimana Coppi e Bartali 2026, che unisce tradizione e innovazione nel segno di Fausto Coppi e Gino Bartali. Ha evidenziato il ruolo del ciclismo nella valorizzazione dei territori, specialmente nell'anno dell'80° anniversario della Repubblica e del voto alle donne.

Pella ha ringraziato i Presidenti delle Regioni coinvolte: Alberto Cirio (Piemonte), Attilio Fontana (Lombardia), Alberto Stefani (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia, anche Presidente della Conferenza delle Regioni).

Adriano Amici del GS Emilia ha espresso come, dopo 25 anni, la Settimana Coppi e Bartali si presenti con una veste rinnovata, puntando su continuità e crescita. Ha ringraziato i collaboratori del GS Emilia per il lavoro svolto, citando l'organizzazione del Giro di Sardegna e dell'attuale manifestazione. Amici ha esteso i ringraziamenti alla Lega Ciclismo Professionistico e al presidente Pella, affermando che la Settimana Coppi e Bartali, insieme al Giro dell’Emilia (maschile e femminile) e al Memorial Marco Pantani, è un fiore all’occhiello dell’attività organizzativa, garantendo spettacolo e alto livello tecnico.

La Coppa Italia delle Regioni: espansione e calendario 2026

La Coppa Italia delle Regioni 2026 si espande con 36 gare e il coinvolgimento di 17 regioni. La presentazione, tenutasi alla Camera dei Deputati, ha visto la partecipazione di campioni e istituzioni. Il presidente Roberto Pella ha ribadito l'impegno su sicurezza stradale, parità di genere e valorizzazione dei territori. Una novità è il “Traguardo Sicurezza”, un traguardo intermedio arancione in tutte le gare, per promuovere responsabilità e tutela degli atleti.

Il calendario maschile include, oltre alla Settimana Coppi e Bartali, eventi come il Giro della Sardegna, Trofeo Laigueglia, Milano-Torino, Giro della Magna Grecia, Tour of the Alps, Giro dell’Appennino, Campionato Italiano, Giro dell’Emilia, Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Gran Piemonte e Veneto Classic.

Il calendario femminile propone Strade Bianche Women, Trofeo Alfredo Binda, Milano-Sanremo Donne, Giro dell’Appennino Donne Elite, Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite e Tre Valli Varesine Women’s Race.