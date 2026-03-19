Prendono il via oggi a Lillehammer le attesissime Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Sulla celebre pista Olympiabakken di Kvitfjell, già teatro delle gare dei Giochi Olimpici Invernali del 1994, si disputa la prima prova della discesa maschile. Gli azzurri sono pronti a studiare attentamente il tracciato in vista degli appuntamenti decisivi del fine settimana.

Il programma delle Finali di Kvitfjell

La giornata odierna, giovedì 19 marzo, è dedicata al primo allenamento ufficiale sulla pista norvegese, con inizio previsto alle ore 10.45.

Questa sessione è cruciale per gli atleti per familiarizzare con le linee e le condizioni della neve scandinava. La preparazione proseguirà domani, venerdì 20 marzo, con la seconda e ultima prova, anch'essa con partenza alle ore 10.45. Il weekend entrerà poi nel vivo: sabato 21 marzo sarà la volta della discesa libera maschile vera e propria, che scatterà alle ore 10.45. Le Finali di Coppa del Mondo si concluderanno domenica 22 marzo con il superG, la cui partenza è fissata per le ore 12.30, chiudendo così il fine settimana dedicato alle discipline veloci.

La squadra italiana al via

La spedizione italiana si presenta con una formazione di sei atleti pronti a sfidare l'Olympiabakken. Tra i presenti figurano Giovanni Franzoni (pettorale 10), Dominik Paris (pettorale 12), Florian Schieder (pettorale 14), Mattia Casse (pettorale 5), Benjamin Alliod (pettorale 4) e Christof Innerhofer (pettorale 23).

Le aspettative sono alte: Giovanni Franzoni, reduce da un'ottima stagione, punta a chiudere l'annata nel migliore dei modi, cercando conferme e risultati di prestigio. Dominik Paris, invece, cercherà un nuovo successo su una pista che lo ha sempre visto protagonista, vantando già ben sei vittorie in carriera su questo tracciato. Anche Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Alliod e Christof Innerhofer sono determinati a lasciare il segno in queste importanti finali.

Dettagli tecnici e condizioni meteo ideali

La pista di Kvitfjell si estende per 3.035 metri, con un dislivello significativo di 838 metri, partendo da quota 1.020 metri e terminando a 182 metri. Il tracciato presenta 29 porte e vede al via un totale di 24 atleti.

Le condizioni meteo attuali sono decisamente ideali per lo svolgimento delle prove: il sole splende, la temperatura si attesta a 1 grado Celsius, il vento è calmo e la neve si presenta compatta. Tutto è pronto per un grande spettacolo di sci alpino.

Iniziata la prima prova: i primi riscontri

La prima prova della discesa maschile ha preso il via puntualmente alle ore 10.45. Il primo a scendere sul tracciato è stato lo svizzero Niels Hintermann (pettorale 1), che ha completato la sua run con il tempo di 1:50.69. A seguire, lo sloveno Miha Hrobat (pettorale 2) ha iniziato la sua discesa. OA Sport offre una diretta live scritta dell'allenamento, garantendo di non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo offerto dalle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino.