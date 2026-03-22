Silvia Persico (UAE Team ADQ) ha conquistato una brillante vittoria al Giro dell’Appennino Donne, imponendosi in una volata ristretta al termine di una gara di 111 chilometri che ha preso il via da Novi Ligure per concludersi a Genova. Il suo trionfo è stato il culmine di un finale movimentato, deciso negli ultimi metri sull'ultima asperità del percorso.

Il racconto della corsa e i momenti decisivi

La competizione, valida per il prestigioso circuito della Coppa Italia delle Regioni, ha visto una selezione naturale avvenire sull'ultima salita di giornata.

Qui, un gruppo ristretto di atlete di punta si è staccato dal resto del plotone, delineando le protagoniste del finale. Silvia Persico ha dimostrato grande determinazione e acume tattico, giocando un ruolo cruciale nelle fasi conclusive. Si è impegnata in prima persona per ricucire lo strappo e riprendere la neozelandese Niamh Fisher‑Black (Lidl‑Trek), la quale aveva precedentemente tratto vantaggio da un episodio inatteso. A meno di quattrocento metri dal traguardo, infatti, la slovacca Viktória Chladoňová (Visma | Lease a Bike) ha commesso un errore, imboccando per sbaglio la deviazione riservata esclusivamente ai veicoli di supporto, come moto e ammiraglie. Questo imprevisto ha influenzato momentaneamente la dinamica della corsa, ma Persico è riuscita a ristabilire gli equilibri.

Nella volata finale, l'atleta italiana ha dimostrato tutta la sua potenza, superando la temibile neerlandese Lucinda Brand (Lidl‑Trek), che si è classificata al secondo posto, e la canadese Sarah Van Dam (Visma | Lease a Bike), che ha completato il podio.

La classifica finale e i piazzamenti

La classifica del Giro dell’Appennino Donne ha visto la francese Célia Gery (FDJ United – SUEZ) piazzarsi al quarto posto, mostrando una performance solida. Subito dopo di lei, in quinta posizione, è giunta Niamh Fisher‑Black, protagonista di una parte del finale. La slovacca Viktória Chladoňová, nonostante l'errore che l'ha penalizzata, è riuscita a chiudere la gara in sesta posizione. L'azzurra Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) ha tagliato il traguardo in settima posizione, con un distacco di 47 secondi dalla vincitrice, completando così la top ten di questa edizione.

Dettagli e contesto dell'evento

Questa seconda edizione del Giro dell’Appennino Donne ha rappresentato un importante appuntamento nel calendario ciclistico femminile internazionale. Promossa alla categoria UCI 1.1, la corsa si è svolta domenica 22 marzo 2026, confermando il suo percorso di 111 chilometri con partenza dalla città di Novi Ligure e arrivo nella suggestiva cornice di Genova. L'evento ha continuato a mostrare una crescita significativa sia in termini di prestigio sia per quanto riguarda la partecipazione delle squadre e delle atlete, consolidando la sua posizione come una delle gare più rilevanti nel panorama del ciclismo femminile.