La coppia italiana formata da Aaron March e Lucia Dalmasso ha trionfato nello slalom parallelo a squadre miste di Winterberg, in Germania. Questa tappa della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026 ha visto gli azzurri imporsi con determinazione. March e Dalmasso hanno conquistato il gradino più alto del podio superando in una Big Final condotta con grande autorevolezza la formazione austriaca di Sabine Payer e Andreas Prommegger, con un vantaggio di 0.75 secondi.

Il percorso verso il successo per March e Dalmasso è stato impeccabile. La loro cavalcata vincente è iniziata agli ottavi di finale, dove hanno avuto la meglio sul Giappone.

Successivamente, nei quarti di finale, hanno superato i padroni di casa della Germania. L'accesso alla finale è stato garantito dalla vittoria in semifinale contro il Canada, rappresentato da Arnaud Gaudet e Aurelie Moisan, dimostrando costanza e preparazione.

Il podio completo e le altre formazioni azzurre a Winterberg

Sul podio di Winterberg, l'Austria 1 si è classificata al secondo posto. La terza posizione è stata conquistata dalla Svizzera 2, composta da Gian Casanova e Neva Flurina Baetschi, che hanno prevalso su Canada 1 nella Small Final. Per quanto riguarda le altre formazioni italiane in gara, Italia 1, con Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont, e Italia 3, con Gabriel Messner e Jasmin Coratti, hanno concluso la loro partecipazione agli ottavi di finale, non riuscendo a proseguire nel tabellone.

L'Italia protagonista nella Coppa del Mondo di snowboard

Questo trionfo a Winterberg si aggiunge a un'ottima stagione per lo snowboard italiano. Aaron March e Lucia Dalmasso avevano infatti già dimostrato il loro valore conquistando la vittoria nel primo parallelo a squadre stagionale. Quell'appuntamento sulle nevi di Bad Gastein, in Austria, aveva visto la coppia azzurra superare nella Big Final gli svizzeri Julie Zogg e Dario Caviezel. A completare il successo italiano a Bad Gastein, il terzo posto era stato ottenuto da Gabriel Messner e Jasmin Coratti, a riprova dell'ottimo stato di forma e della profondità del team azzurro in vista dei prossimi impegni internazionali.