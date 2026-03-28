L'Italia ha brillato sulla pedana di Tangeri, in Marocco, durante la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. La squadra azzurra ha conquistato un doppio podio nella finale dello skeet maschile, con Domenico Simeone che si è aggiudicato il secondo posto ed Erik Pittini che ha ottenuto la medaglia di bronzo. Un risultato di grande prestigio che conferma l'eccellenza del movimento italiano in questa disciplina a livello internazionale.

La prova di Domenico Simeone è stata caratterizzata da una notevole regolarità. Nonostante un errore iniziale nel terzo colpo, l'atleta è riuscito a ritrovare rapidamente il giusto ritmo, dimostrando una solida concentrazione anche nei momenti di maggiore pressione.

Simeone ha concluso la sua gara con 29 piattelli rotti su 36, un punteggio che gli ha permesso di salire sul secondo gradino del podio. A superarlo è stato solo il finlandese Kimi Vallioniemi, autore di una performance impeccabile con 31 piattelli colpiti su 36, evidenziando una continuità eccezionale soprattutto nelle sezioni centrali e finali della competizione.

La medaglia di bronzo di Erik Pittini

Anche Erik Pittini ha contribuito al successo azzurro con una prestazione di carattere che gli è valsa il terzo posto. Dopo una serie impressionante di quattordici tiri consecutivi andati a buon fine, Pittini ha purtroppo mancato gli ultimi due bersagli, chiudendo la sua prova con 26 piattelli rotti su 32.

Il suo piazzamento sul podio sottolinea la profondità e la competitività della squadra italiana, capace di esprimersi ai massimi livelli anche nelle fasi più decisive della finale.

La classifica finale ha visto altri atleti di spicco contendersi le posizioni. Il greco Efthimos Mitas si è classificato al quarto posto con 22 piattelli su 28, mentre lo spagnolo Josè Mara Mielgo Moneo ha concluso la sua gara al quinto posto con 16 piattelli su 24. Per quanto riguarda gli altri tiratori italiani, Gabriele Rossetti si è piazzato ventottesimo con un totale di 117 piattelli su 125, avendo affrontato una qualifica più complessa. Valerio Palmucci, in gara per il ranking, ha terminato la sua partecipazione al trentasettesimo posto con 115 piattelli su 125.

Il successo italiano nella Coppa del Mondo di tiro a volo

La Coppa del Mondo di tiro a volo a Tangeri si conferma un appuntamento cruciale nel calendario internazionale, attirando i migliori specialisti della disciplina da tutto il mondo. Le straordinarie prestazioni di Domenico Simeone ed Erik Pittini non solo arricchiscono il palmarès personale degli atleti, ma rafforzano anche la posizione dell'Italia come nazione leader nel tiro a volo. Questo doppio podio nello skeet maschile è un chiaro segnale della solidità del movimento azzurro e della sua costante capacità di eccellere in contesti di elevata pressione competitiva.