Il tennista italiano Jannik Sinner è a un passo da un’impresa storica, un traguardo raggiunto finora da pochissimi campioni del circuito: il “Sunshine Double”. Questa espressione, entrata nell’uso comune dal 2004, indica la prestigiosa accoppiata di vittorie nei due Masters 1000 che si disputano a marzo negli Stati Uniti, ovvero i tornei di Indian Wells in California e Miami in Florida. Sinner, fresco vincitore del primo appuntamento californiano, si trova ora a sole due vittorie dal completare questo eccezionale percorso, emulando così grandi nomi del passato come Roger Federer e Novak Djokovic.

Il significato del Sunshine Double nel tennis

Il Sunshine Double rappresenta la conquista, nello stesso anno solare, dei due tornei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Si tratta di un’impresa che richiede non solo un’eccellente forma fisica e tecnica, ma anche una notevole capacità di adattamento tra le diverse condizioni di gioco offerte dai due eventi. La sua rarità ne sottolinea il prestigio, rendendolo uno degli obiettivi più ambiti all’inizio della stagione su cemento nordamericano.

I campioni che hanno realizzato l'impresa

Nella storia del tennis maschile, solo un ristretto numero di atleti è riuscito a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Sunshine Double. I primi a compiere questa straordinaria doppietta furono Jim Courier nel 1991, seguito da Michael Chang nel 1992 e Pete Sampras nel 1994.

Successivamente, l'impresa fu realizzata da Marcelo Ríos nel 1998 e da Andre Agassi nel 2001. Nell'era più recente, due leggende hanno dominato questa particolare classifica: Roger Federer, che ha trionfato per ben tre volte (nel 2005, 2006 e 2017), e Novak Djokovic, che ha fatto ancora meglio con quattro successi (nel 2011, 2014, 2015 e 2016). L'ultimo tennista a completare il Sunshine Double nel circuito maschile è stato proprio Roger Federer nel 2017.

Jannik Sinner a caccia della storia

Dopo la brillante vittoria a Indian Wells, Jannik Sinner si trova ora di fronte all'opportunità di raggiungere un traguardo che manca nel circuito maschile dal 2017. Con sole due partite ancora da vincere a Miami, l'italiano ha la possibilità di entrare in un club esclusivo di campioni, consolidando ulteriormente la sua posizione tra i grandi del tennis mondiale e dimostrando una supremazia sulla superficie in cemento nordamericana che pochi altri hanno saputo esprimere.