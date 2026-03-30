Jannik Sinner si avvicina sensibilmente a Carlos Alcaraz nella classifica mondiale ATP. I successi nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami hanno permesso al tennista italiano di ridurre il divario dal leader spagnolo, che resta comunque al primo posto. L’eliminazione di Alcaraz a Miami ha contribuito a questa rimonta, portando Sinner a 1.190 punti dallo spagnolo in vista dell’inizio della stagione sulla terra battuta, che prenderà il via con il torneo di Monte-Carlo.

La classifica vede Alcaraz in testa, ma Sinner potrebbe insidiare la sua posizione già nel prossimo appuntamento nel Principato.

Il podio è completato da Alexander Zverev, che ha superato Novak Djokovic. Il serbo si è ritirato da Miami per un infortunio alla spalla e sarà assente anche a Monte-Carlo. Lorenzo Musetti mantiene la quinta posizione, mentre Flavio Cobolli guadagna un posto, salendo al tredicesimo. Jiri Lehecka, finalista a Miami, ha compiuto un balzo di otto posizioni, raggiungendo il quattordicesimo posto, il suo miglior ranking in carriera.

La rincorsa di Sinner e le prospettive a Monte-Carlo

La stagione sulla terra battuta rappresenta un’occasione cruciale per Sinner. Nel torneo di Monte-Carlo, l’azzurro potrebbe puntare alla vetta della classifica mondiale, approfittando del fatto che Alcaraz dovrà difendere i punti conquistati l’anno precedente.

La situazione attuale vede Sinner a 1.190 punti da Alcaraz, ma il margine potrebbe ridursi ulteriormente a seconda dei risultati nel Principato.

Il torneo di Monte-Carlo sarà determinante per il futuro immediato del ranking ATP. Sinner, che non ha punti da difendere, potrebbe superare Alcaraz se otterrà un risultato migliore rispetto allo spagnolo, soprattutto a partire dalle semifinali. La lotta per il primo posto si fa dunque sempre più serrata, con il giovane italiano che continua a confermarsi tra i protagonisti assoluti del circuito.

I numeri del ranking ATP e i principali protagonisti

Prima dell’inizio del torneo di Monte-Carlo, le proiezioni indicano Alcaraz con 12.590 punti e Sinner a quota 12.400, con un distacco ridotto a soli 190 punti.

Alexander Zverev occupa la terza posizione con 5.205 punti, seguito da Novak Djokovic a 4.720 e Lorenzo Musetti a 4.265. Flavio Cobolli si trova al tredicesimo posto. Jiri Lehecka, dopo la finale di Miami, ha raggiunto il quattordicesimo posto, segnando il suo miglior piazzamento in carriera.

La stagione sulla terra battuta si preannuncia ricca di spunti e possibili sorprese, con Sinner che ha la concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno del tennis mondiale, a conferma della sua crescita e della competitività del tennis italiano ai massimi livelli.