Il giovane pilota Kimi Antonelli, diciannovenne della Mercedes, si conferma protagonista assoluto nel mondo della Formula 1, conquistando la leadership del campionato dopo i recenti trionfi a Suzuka e in Cina. Le sue prestazioni hanno catturato l'attenzione di figure storiche dell'automobilismo, tra cui Gian Carlo Minardi, fondatore dell'omonimo team.

Minardi ha espresso profonda ammirazione per il talento di Antonelli, ricordando come le sue doti fossero evidenti già all'età di dieci anni, quando il giovane eccelleva sui kart. "Quel ragazzo ha la stoffa", ha dichiarato Minardi, sottolineando la presenza di "qualcosa di diverso in lui" fin dagli esordi.

Nonostante l'entusiasmo, il fondatore del team invita alla cautela: "Bisogna godersi solo questo momento spettacolare dell'automobilismo italiano. Sognare non costa niente, sapendo che c'è tanto lavoro da fare. In un attimo si va dalle stelle alle stalle, quindi rimaniamo coi piedi per terra". Minardi ha ribadito che Antonelli è un "talento naturale" destinato a far divertire, ma che necessita di acquisire esperienza, un elemento che "non si compra al supermercato".

La scelta Mercedes e il percorso di Antonelli

Il successo di Antonelli ha riportato l'Italia sul gradino più alto del podio, e Minardi ha offerto una prospettiva interessante sulla sua carriera, spiegando perché il pilota non sia approdato alla Ferrari.

"Credo sia stata una scelta fortunata", ha affermato Minardi, argomentando che "se fosse stato in Ferrari oggi non sarebbe in F1 e non avrebbe vinto due Gran Premi". Secondo il suo punto di vista, l'ingresso nell'Academy Ferrari avrebbe probabilmente precluso ad Antonelli l'arrivo in Formula 1, indipendentemente dalle qualità tecniche della scuderia di Maranello. Minardi ha evidenziato la "scelta difficile" e coraggiosa della Mercedes nel far debuttare un giovane di diciotto anni, una decisione che, a suo dire, sarebbe stata improbabile in Ferrari per un diciannovenne.

Guardando al futuro, Minardi si mostra ottimista sulle prospettive del giovane: "Ha tutte le doti per rimanere là davanti. Il campionato è ancora lungo, ci sono tante insidie e tante cose da imparare.

Lo lascerei tranquillo". Antonelli viene inoltre accostato a un altro grande talento italiano, Jannik Sinner, per la capacità di entrambi di attrarre simpatie anche al di fuori del contesto sportivo.

Le dichiarazioni di Antonelli dopo il trionfo a Suzuka

Dopo la vittoria in Giappone, lo stesso Kimi Antonelli ha commentato il suo inaspettato primato: "Non me lo aspettavo, ma non voglio pensarci troppo. Il campionato è ancora lungo. È importantissimo mantenere questo livello di forma e cercare di migliorarlo, perché è un'opportunità incredibile. La macchina va veramente forte, siamo in una grande posizione". Il pilota ha riconosciuto alcune difficoltà riscontrate nelle partenze, un aspetto su cui intende lavorare: "Peccato perché nelle libere mi sentivo bene in partenza, ma in griglia le mie dita sono un po' scivolate e questo ha fatto sì che mollassi la frizione più del dovuto, è un dettaglio che bisogna migliorare".

Ha aggiunto di essere stato fortunato con la safety car a Suzuka, pur ribadendo che il suo passo gara era "incredibile".

Antonelli ha concluso il suo intervento sottolineando l'impegno costante richiesto: "Ovviamente c'è tanto lavoro da fare, bisognerà continuare ad alzare l'asticella". Il prossimo appuntamento per il giovane talento sarà il Gran Premio di Miami, preceduto da una pausa che permetterà a tutti i team di analizzare i dati e prepararsi al meglio per la fase successiva della stagione.