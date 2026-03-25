Dopo il Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner intensifica la sua rincorsa alla prima posizione mondiale. L'eliminazione inattesa di Carlos Alcaraz al terzo turno per mano di Sebastian Korda ha permesso all'azzurro, approdato ai quarti di finale, di ridurre il distacco in classifica a soli 1.990 punti dallo spagnolo.

L'evoluzione del ranking ATP

Il ranking ATP mostra un progresso significativo. Al 16 marzo, Carlos Alcaraz era primo con 13.550 punti e Jannik Sinner secondo con 11.400, un divario di 2.150 punti. L'aggiornamento al 25 marzo, post-Miami, vede Alcaraz a 13.590 e Sinner a 11.600, con il gap ridotto a 1.990 punti.

Il cammino dell'italiano e l'uscita di scena dello spagnolo hanno permesso a Sinner di recuperare ben 160 punti, rafforzando le sue ambizioni di vetta.

Montecarlo: la tappa cruciale per il sorpasso

Il prossimo Masters 1000 di Montecarlo (5-12 aprile) è un appuntamento decisivo per Sinner. Le proiezioni indicano che il raggiungimento della semifinale ridurrebbe il ritardo a 1.790 punti; la finale a 1.540; la vittoria del torneo a 1.190. Cruciale è che Alcaraz difende i 1.000 punti del titolo conquistato a Montecarlo nel 2025. Un trionfo di Sinner nel Principato lo porterebbe virtualmente a soli 190 punti dalla vetta. L'ipotesi più diretta per la prima posizione mondiale è un doppio successo di Sinner a Miami e Montecarlo, garantendogli la matematica certezza del numero uno.

Scenari e prospettive per la vetta

Le analisi indicano che un doppio trionfo di Jannik Sinner a Miami e Montecarlo lo proietterebbe a 13.400 punti. In questo contesto, se Carlos Alcaraz dovesse subire una sconfitta in finale nel Principato, si fermerebbe a 13.190 punti, permettendo a Sinner di operare il sorpasso nella classifica ATP.

La corsa alla prima posizione dipende non solo dalle prestazioni di Sinner, ma anche da quelle del suo diretto rivale, Alcaraz. Un'eventuale eliminazione precoce dello spagnolo a Montecarlo potrebbe infatti spianare la strada all'italiano per il sorpasso, anche senza una sua vittoria nel torneo monegasco. La costanza di rendimento sarà dunque cruciale per Sinner, che dovrà mantenere alta la concentrazione nei prossimi impegni per concretizzare le sue ambizioni.