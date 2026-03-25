Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami, superando in una vittoria sofferta l’americano Alex Michelsen. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-5, 7-6 (4) dopo un’ora e 42 minuti di gioco, dimostrando grande tenacia nel recuperare da situazioni di svantaggio: un break nel secondo set (2-5) e un 1-3 nel tie-break decisivo. Al termine dell’incontro, Sinner ha offerto una lucida analisi della sua prestazione, evidenziando le difficoltà incontrate e la chiara necessità di affinare alcuni aspetti del proprio gioco.

In conferenza stampa, il tennista altoatesino ha dichiarato: “Il servizio oggi mi ha aiutato molto, specialmente nel tie-break. Tuttavia, se intendo proseguire il mio cammino in questo torneo, è imperativo che io migliori da fondocampo e trovi un ritmo più costante in allenamento. Le condizioni di gioco odierne erano sensibilmente diverse rispetto a ieri sera.” Sinner ha poi aggiunto, con un misto di soddisfazione e consapevolezza: “Sono contento per come ho lottato, ma so di dover alzare il livello. Michelsen si è rivelato un avversario di grande valore. Ho dovuto trovare il modo per uscirne, ma ogni giorno presenta sfide diverse e bisogna sempre cercare di migliorare. Il giorno libero di domani mi sarà sicuramente utile.

Siamo soddisfatti del risultato e puntiamo a fare ulteriori passi avanti.”

Sinner tra autoanalisi e prossimi avversari

Approfondendo la sua riflessione, Sinner ha spiegato: “Nel secondo set ho accusato una certa fatica. Ho ricevuto un buon feedback su cosa devo perfezionare per la prossima partita. Dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi: ho servito molto bene nei punti cruciali e ho cercato di anticipare i movimenti del mio avversario. È indubbio che devo elevare il mio livello di gioco da fondocampo, ma è anche vero che ogni giornata è differente. Affrontare Frances Tiafoe o Terence Atmane significherebbe prepararsi a due partite completamente diverse. Tiafoe, giocando in casa, è un avversario molto ostico; Atmane, invece, serve egregiamente ed è migliorato tantissimo, potendo esprimere un ottimo tennis su questa superficie.

La nostra priorità, però, rimane focalizzarci sul nostro gioco.” Nei quarti di finale, l'atleta italiano si misurerà con il vincitore tra Frances Tiafoe e Terence Atmane.

Il rendimento di Sinner a Miami: punti di forza e aree di miglioramento

Le analisi condotte da TennisViz e Tennis Data Innovations mettono in luce come Jannik Sinner si distingua per l'efficacia del suo gioco da fondocampo tra gli otto contendenti rimasti a Miami, riuscendo a vincere ben due terzi degli scambi da questa posizione. Il suo diritto è unanimemente riconosciuto come il migliore tra i quarti finalisti, mentre il rovescio si posiziona al secondo posto, superato solo da quello di Zverev. Tuttavia, emerge un’area critica: il rendimento di Sinner tende a diminuire quando si trova in situazioni difensive, dove la sua percentuale di punti vinti è tra le più basse del gruppo.

Il coach Simone Vagnozzi ha implementato specifiche modifiche tecniche, in particolare sul rovescio e sullo slice, con l'obiettivo di rendere il gioco di Sinner ancora più versatile ed efficace. Questi dati confermano che, pur avendo solide basi e un potenziale elevatissimo per puntare al titolo, il tennista italiano possiede ancora margini di miglioramento significativi, soprattutto nella gestione degli scambi quando è costretto a difendere.