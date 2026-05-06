L'off-season della ginnastica NCAA è stata travolta da una "settimana folle", caratterizzata da un vortice di notizie che ha ridefinito il panorama sportivo. Tra trasferimenti clamorosi, significativi cambiamenti nei quadri tecnici e l'atteso ritorno di una stella olimpica, il movimento si è animato in modo inedito.

Campionati Africani: Qualificazioni Mondiali e Protagonisti

Parallelamente agli eventi NCAA, i Campionati Africani di ginnastica artistica si sono tenuti dal 23 al 26 aprile in Camerun, fungendo da cruciale tappa di qualificazione per i Mondiali di Rotterdam 2026 (17-25 ottobre).

L'Egitto ha dominato la competizione maschile, con Omar Mohamed che ha trionfato nel concorso generale, agli anelli, alle parallele e alla sbarra. Daniel McLean (Sudafrica) si è distinto al corpo libero, Mohamed Afify (Egitto) al cavallo con maniglie e Hamza Hossaini (Marocco) al volteggio.

Nel settore femminile, l'Algeria ha sorpreso, anche grazie al contributo di Djenna Laroui, ex atleta francese. Kaylia Nemour ha conquistato quasi tutti i titoli individuali femminili, cedendo solo il volteggio a Laroui. Questi risultati evidenziano una crescente competitività del continente africano nel panorama mondiale della ginnastica.

Il Caso Arkansas: Trasferimenti e Cambi al Vertice

Al centro del fermento NCAA, l'università di Arkansas ha vissuto una settimana particolarmente intensa.

La ginnasta Joscelyn Roberson ha annunciato il suo ingresso nel transfer portal, con due anni di eleggibilità residua, e ha già visitato Florida, sebbene la sua destinazione finale resti ignota.

Contemporaneamente, Jordyn Wieber ha lasciato il suo incarico di head coach dei Razorbacks per dedicarsi alla famiglia e a nuove passioni. Il suo posto è stato immediatamente preso dal marito, Chris Brooks, nominato successore alla guida della squadra.

Valzer di Panche e Atlete: Il Mercato NCAA

Il mercato della ginnastica NCAA ha visto un incessante "valzer" di panchine e atlete. BYU ha promosso Natalie Broekman a head coach, mentre Georgia ha ingaggiato Brenna Brooks come secondo assistente sotto Cecile Canqueteau-Landi.

Auburn ha completato il suo staff tecnico con Aja Sims-Fletcher come associate head coach e Adam Duncan e Sophia Davila come assistenti.

Nonostante questi rinforzi, Auburn ha subito la perdita di cinque atlete impegnate per le classi 2026 e 2027, a seguito dell'addio dell'ex head coach Jeff Graba. Tra i trasferimenti più significativi, Audrey Snyder è passata a Clemson, Ella Fine a Florida, Giselle Guenther ad Arkansas, Elizaveta Grebenkova ad Alabama e Brooke Reingold a Georgia.

Il transfer portal ha continuato a essere molto attivo: Ariel Posen (Georgia) e Jordyn Lyden (Minnesota) si uniranno a LSU; Ondine Achampong e Mya Wiley (Cal) andranno a Stanford; Noelle Adams (Iowa State) ad Arkansas; e Ava Piedrahita (Penn State) a Clemson.

Il Ritorno Atteso di Jade Carey

Tra le notizie più attese, spicca il ritorno di Jade Carey. La due volte medaglia d'oro olimpica ha annunciato il suo rientro nell'élite della ginnastica il 25 aprile. Sebbene la data del suo ritorno in gara non sia ancora definita, i Campionati USA del 2026, previsti ad agosto nella sua città natale, Phoenix (Arizona), rappresenteranno un obiettivo chiave per la sua qualificazione.

Statistiche del Transfer Portal e Premi Prestigiosi

Le statistiche del transfer portal continuano a evidenziare un'intensa mobilità. Al 29 aprile, il numero di atlete registrate ha raggiunto quota 95, un dato che si posiziona come il secondo picco più alto di sempre, superato solo dalla stagione 2023-24.

Sul fronte dei riconoscimenti, sono stati annunciati i finalisti del prestigioso Honda Sport Award per la ginnastica: Jordan Chiles (UCLA), Faith Torrez (Oklahoma), Kailin Chio (LSU) e Anna Roberts (Stanford). Kailin Chio è l'unica non senior tra i candidati. La vincitrice di questo premio sarà anche finalista per il Collegiate Woman Athlete of the Year e per la Honda Cup, la cui assegnazione è prevista per il 27 luglio.

In sintesi, l'off-season NCAA ha dimostrato di essere una "settimana folle" e ricca di eventi. Tra trasferimenti significativi, cambiamenti strategici nei team tecnici, l'emozionante ritorno di campioni e le prospettive internazionali, il mondo della ginnastica si conferma più dinamico e vivo che mai.