Il primo sabato del Masters 1000 di Miami si è concluso con una serie di risultati inattesi e il recupero completo dei match precedentemente sospesi a causa delle avverse condizioni meteorologiche e di altri ritardi. Complessivamente, sono stati disputati diciotto incontri nel tabellone maschile, due in più rispetto al programma originario, per garantire il completamento dei secondi turni nella parte alta del tabellone.

Jannik Sinner ha fatto il suo esordio nel torneo con una prestazione convincente, superando agevolmente Damir Dzumhur con un doppio 6-3.

L’azzurro, accreditato come testa di serie numero due, ha dimostrato grande solidità e concentrazione sin dalle prime battute, assicurandosi così l’accesso al terzo turno. Il suo prossimo avversario sarà il francese Corentin Moutet, un giocatore noto per la sua totale imprevedibilità in campo, che promette un incontro ricco di spunti.

Le sorprese e le eliminazioni eccellenti a Miami

La giornata è stata segnata da diverse eliminazioni di spicco che hanno ridisegnato le prospettive del tabellone. Tra queste, la sconfitta di Ben Shelton, considerato un potenziale avversario di Sinner nelle semifinali, è stata una delle più clamorose. L’americano è stato battuto da Alexander Shevchenko, tennista russo naturalizzato kazako, con il punteggio di 6-7(3) 7-6(3) 6-3.

Questa inattesa uscita di scena apre nuove e significative opportunità nella parte bassa del tabellone, dove Daniil Medvedev, nonostante abbia faticato non poco contro il giapponese Rei Sakamoto, potrebbe ora trovare un percorso meno insidioso verso le fasi conclusive del torneo.

Le sorprese non si sono limitate a Shelton. Anche Cameron Norrie ha salutato il torneo, cedendo il passo all’americano Alex Michelsen, mentre il russo Andrey Rublev è stato protagonista di una rimonta subita dal cileno Alejandro Tabilo, che lo ha estromesso dalla competizione. Questi esiti contribuiscono a rendere il Miami Open 2026 ancora più avvincente e incerto, con diversi nomi di punta già fuori dai giochi, alimentando l'attesa per i prossimi sviluppi.

Il contesto del torneo e i suoi protagonisti

Il Miami Open 2026 vede la partecipazione di novantasei giocatori nel tabellone principale, con trentadue teste di serie che hanno beneficiato di un bye al secondo turno. Tra i favoriti figurano nomi di calibro come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il torneo ha dovuto fare i conti con diversi ritiri illustri prima del suo inizio, tra cui spiccano quelli di Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Le loro assenze sono state compensate dall'ingresso di altri tennisti attraverso il sistema dei lucky loser e delle wild card, garantendo comunque un tabellone di alto livello.

Tra i protagonisti emersi dalle qualificazioni, si sono distinti giocatori come Ignacio Buse e Yannick Hanfmann, mentre le wild card hanno offerto opportunità a talenti come Darwin Blanch e Rei Sakamoto.

Quest'ultimo, in particolare, ha dimostrato il suo valore mettendo in seria difficoltà Medvedev nel loro incontro. Il torneo si conferma così uno degli appuntamenti più imprevedibili e combattuti della stagione tennistica, promettendo ulteriori colpi di scena e sfide emozionanti nei turni a venire, dove ogni match può riservare una sorpresa.