Jannik Sinner ha iniziato con determinazione il suo percorso al Masters 1000 di Miami 2026, superando agevolmente il bosniaco Damir Dzumhur con un duplice 6‑3. L'azzurro, numero due del ranking mondiale, accede così ai sedicesimi di finale dopo aver beneficiato di un bye al primo turno. Il prossimo ostacolo per Sinner sarà il francese Corentin Moutet, un avversario considerato abbordabile sul cemento, ma l'altoatesino ha già lanciato un monito: “Tanti giocatori stanno crescendo, io e Alcaraz dobbiamo stare molto attenti”. Il suo cammino a Miami si preannuncia intenso, con l'obiettivo di proseguire il momento positivo dopo la vittoria a Indian Wells.

Adattamento e strategia in campo

A fine incontro, il 24enne altoatesino ha condiviso le sue prime impressioni e la sua strategia: “Stiamo cercando di lavorare sulle transizioni, ed avere un break di vantaggio immediatamente mi ha permesso di essere un po’ più aggressivo. A volte funziona, a volte sbaglio, ma sono felice perché ho avuto poco tempo per adattarmi: qui le condizioni sono differenti rispetto ad Indian Wells, e i match d’esordio non sono mai facili”. Sinner ha sottolineato l'importanza di un approccio costante: “Io cerco solo di giocare più partite possibile, trattando tutti gli avversari allo stesso modo e cercando avere sempre la stessa attitudine. Cercherò anche di giocare meglio nella prossima partita, ed avere domani un giorno di riposo mi aiuterà sicuramente”.

Le sensazioni sul campo e la vita nel torneo

Sulle peculiarità del campo e l'atmosfera che si respira in Florida, Sinner ha osservato: “Il campo a volte è piuttosto veloce, a volte meno, dipende anche da quanto fa caldo. Però la palla non rimbalza così tanto, è una cosa che mi piace molto”. L'aspetto umano e sociale del torneo è altrettanto apprezzato dal tennista: “Allo stesso tempo, mi piace anche l’atmosfera del torneo. È molto diversa rispetto a Indian Wells. Qui c’è più vita anche fuori dal campo. Ed è bello condividere questi momenti anche con il mio team, che è qui con me. Mi piace girare per la città e provare nuovi ristoranti. Ogni volta cerchiamo di andare in posti diversi. Se ho tempo, mi piace anche andare a vedere una partita di basket anche se quest’anno non ci sono riuscito ancora”.

La crescita del circuito e l'attenzione al miglioramento

Riguardo alla possibile emersione di nuovi talenti capaci di insidiare il dominio suo e di Alcaraz, Sinner ha espresso cautela e rispetto: “Ci sono tanti giocatori in crescita, sia nuovi sia quelli che sono già sul circuito da un po’, anche se non mi piace fare nomi. Però gli altri sono vicini, molto vicini. Stanno arrivando, dobbiamo stare molto attenti e continuare a migliorare”. L'attenzione dell'azzurro rimane focalizzata sulla propria evoluzione: “Io guardo soprattutto a me stesso, a quello che devo fare. Rivedo le mie partite e vedo ancora tanti aspetti in cui posso migliorare, e questo è molto positivo per me come giocatore”.

Il Miami Open 2026: il contesto del torneo

Il Miami Open 2026, prestigioso torneo ATP Masters 1000, si svolge a Miami Gardens, in Florida, presso il Hard Rock Stadium, dal 17 al 29 marzo. Jannik Sinner, reduce dal trionfo a Indian Wells pochi giorni prima, mira a consolidare il suo eccellente momento di forma sul cemento. Il torneo vede la partecipazione dei migliori giocatori del circuito, inclusi Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, e rappresenta la seconda e ultima tappa della cosiddetta “Sunshine Double” dopo il torneo californiano.