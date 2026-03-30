Jannik Sinner si appresta ad affrontare la stagione sulla terra rossa con particolare attenzione, dopo un periodo intenso e di successo sul cemento statunitense. L'atleta italiano, reduce da ottimi risultati in California e Florida, si prepara al passaggio sul mattone tritato con determinazione, pur consapevole delle sfide.

Nella scorsa stagione, Sinner ha disputato solo due tornei su questa superficie, raggiungendo la finale sia agli Internazionali d’Italia sia al Roland Garros, senza però conquistare il titolo. Un'affermazione in un torneo di tale prestigio su terra manca ancora nel suo palmarès, un ulteriore stimolo per il tennista altoatesino.

Sinner a Montecarlo: tra singolare e ipotesi doppio

La presenza di Sinner al prestigioso Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 5 al 12 aprile, è ormai confermata. Dopo il successo a Miami, Sinner ha condiviso i suoi piani: "Mi voglio godere questo momento, altrimenti non ci si ferma mai. Sono felice di aver vinto questi tornei. Giovedì ricominceremo sulla terra se fisicamente starò bene. Al momento mi sento bene e sono contento. Sicuramente voglio giocare il singolare, il doppio mi potrebbe dare una mano per sentire le condizioni a Monaco ed essere il più pronto possibile per un torneo importante, anche se di preparazione per tutto il resto".

Le sue dichiarazioni confermano la partecipazione al singolare e aprono all'ipotesi del doppio.

Questa possibilità, anticipata dal padre del belga Zizou Bergs, lo vede potenziale compagno nel torneo monegasco. La preparazione dell’azzurro sulla terra rossa inizierà giovedì 2 aprile.

Montecarlo: un torneo stellare con i migliori al mondo

Il Masters 1000 di Montecarlo è il primo grande appuntamento sulla terra battuta della stagione ATP. L'entry list è di altissimo livello, con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic tra i protagonisti, oltre a Sinner. Nove dei primi dieci giocatori del ranking ATP saranno presenti, con l'unica eccezione di Ben Shelton. Sinner, numero due del mondo e già due volte semifinalista, vanta un bilancio di dieci vittorie e quattro sconfitte a Montecarlo.

Il torneo vedrà anche il ritorno di ex campioni come Stefanos Tsitsipas, tre volte vincitore, e Andrey Rublev, campione nel 2023.

Tra le novità, spiccano il debutto di Joao Fonseca e la partecipazione di Jakub Mensik. L'evento si preannuncia estremamente competitivo, con Sinner pronto a misurarsi con i migliori sulla terra rossa.