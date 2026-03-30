L'edizione 2026 di Attraverso le Fiandre, giunta all’ottantesima edizione, si preannuncia come un banco di prova fondamentale per gli specialisti delle Classiche del Nord. Mercoledì 1 aprile, la corsa in linea belga partirà da Roeselare e si concluderà a Waregem dopo 184,6 chilometri. Il percorso rinnovato, pur mantenendo l'ossatura storica, introduce due nuove salite e un totale di dodici muri e sette settori in pavé, per una gara più selettiva.

Dopo quaranta chilometri pianeggianti, la corsa entra nel vivo con la Hellestraat (1,3 km al 3,7%), la prima novità.

Seguiranno il Volkegemberg (1,1 km al 4%) e il Berg Ten Houte (1 km al 5,8%). Il tracciato si farà poi più impegnativo con il doppio passaggio sul Knokteberg e sull'Hotond (1,2 km al 3,3%). La zona collinare, con il ritorno della Hellestraat dopo un anno di assenza, inizierà a 47,7 chilometri, ventuno in anticipo.

Le sfide chiave: muri e settori in pavé

La seconda novità del tracciato è l’Onderbossenaarstraat (1,4 km al 4,9%), situata a 77 chilometri dal traguardo, con pendenze fino al 10%. Il cuore della corsa prevede doppie ascese su Berg Ten Houte, Knokteberg-Trieu e Hotond. Il finale sarà caratterizzato dagli strappi del Nokeremberg (400 metri al 2,8%) e del Nokere (700 metri al 4%), a dieci chilometri dall’arrivo.

In totale, i corridori affronteranno dodici muri e sette settori in pavé. Tra questi: Holleweg, Maria Borrestraat (due volte), Doorn, Huisepontweg e Herlegemstraat (due volte nel circuito finale).

Contesto e strategia del finale

Attraverso le Fiandre si disputa il mercoledì che precede il Giro delle Fiandre, fungendo da test cruciale per la Monumento. La partenza è dallo Stationsplein di Roeselare alle 11:55, con arrivo a Waregem previsto per le 16:05. Il finale, con doppio passaggio su Nokereberg e Herlegemstraat, offre opportunità di attacchi decisivi. Il percorso, con asperità e pavé, favorisce i corridori più esplosivi e resistenti, tipici delle classiche del Nord.

Con dodici muri e sette settori in pavé, questa edizione si conferma impegnativa e attesa.