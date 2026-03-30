Il mese di marzo ha segnato un periodo di grande successo per Jannik Sinner, che si è imposto trionfalmente sia al Masters 1000 di Indian Wells che al Masters 1000 di Miami. Questi risultati eccezionali hanno permesso al tennista altoatesino di superare le delusioni della semifinale persa agli Australian Open e dell’eliminazione precoce all’ATP 500 di Doha. Sinner ha così ritrovato la sua migliore condizione, offrendo prestazioni di altissimo livello sui campi in cemento statunitensi e consolidando la sua posizione tra i vertici del tennis mondiale.

Grazie a queste vittorie consecutive, Sinner si è avvicinato notevolmente al suo principale rivale, Carlos Alcaraz, nella classifica ATP Race. Lo spagnolo, infatti, ha subito un’inattesa eliminazione al terzo turno del torneo di Miami per mano dello statunitense Sebastian Korda. Questo esito ha ridotto il distacco tra i due fuoriclasse a soli 50 punti: Alcaraz mantiene la leadership con 2.950 punti, mentre Sinner lo segue da vicino con 2.900. L’obiettivo dichiarato dell’azzurro è ora quello di superare Alcaraz, puntando a conquistare la vetta sia della Race che del ranking ATP generale.

La classifica ATP Race aggiornata

La graduatoria della ATP Race, aggiornata al 30 marzo, vede Carlos Alcaraz (Spagna) al comando con 2.950 punti.

Immediatamente alle sue spalle si posiziona Jannik Sinner (Italia) con 2.900 punti. Il resto della top ten mostra distacchi più significativi: Daniil Medvedev (Russia) è terzo con 1.700 punti, seguito da Alexander Zverev (Germania) con 1.690. Novak Djokovic (Serbia) occupa la quinta posizione con 1.400 punti. Completano la classifica dei primi dieci Alex de Minaur (Australia) con 1.045, Ben Shelton (USA) con 1.010, Arthur Fils (Francia) con 980, Felix Auger-Aliassime (Canada) con 965 e Jakub Mensik (Cechia) con 895 punti.

Prospettive per il Masters 1000 di Montecarlo

Il prossimo appuntamento cruciale per la stagione tennistica sarà il Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 5 al 12 aprile.

In questo prestigioso torneo, Sinner avrà l’opportunità di colmare il minimo gap che lo separa da Alcaraz. Un fattore vantaggioso per l’italiano è che gli altri rivali nella classifica sono attualmente molto distanziati, permettendogli di concentrarsi sulla sfida diretta con lo spagnolo.

Il torneo monegasco potrebbe rivelarsi decisivo non solo per la ATP Race, ma anche per la leadership del ranking mondiale. Alcaraz dovrà difendere i 1.000 punti conquistati come campione uscente dell’edizione precedente, mentre Sinner non ha punti da difendere, avendo saltato il torneo nel 2025. Questa situazione offre a Sinner una concreta possibilità di superare Alcaraz e tornare in vetta al ranking ATP. Se l’italiano dovesse ottenere un risultato migliore rispetto allo spagnolo a partire dalle semifinali, potrebbe infatti conquistare la prima posizione. La lotta per il primato mondiale si preannuncia quindi sempre più avvincente, con Sinner e Alcaraz protagonisti indiscussi di questa fase della stagione tennistica.