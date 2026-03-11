Durante il match degli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Joao Fonseca, l’azzurro ha avuto un acceso confronto con due spettatori. Il fatto è avvenuto nel corso del primo set, mentre Sinner serviva sul 40‑15 per portare il parziale al tie‑break.

Nel momento in cui ha vinto il punto che lo ha portato sul 40‑15, Sinner si è girato verso le prime file e ha chiesto: “Potete smettere di parlare?”. A quel punto è intervenuto anche il giudice di sedia, richiamando il pubblico al silenzio sin da quando i giocatori sono pronti a giocare il quindici successivo.

Il contesto del match

Il confronto è avvenuto durante il primo set del match tra Sinner e Fonseca, valido per gli ottavi di finale del torneo californiano. Il brasiliano conduceva 6‑5 quando Sinner ha servito per pareggiare e portare il set al tie‑break. Il battibecco ha interrotto un momento di tensione, ma il match è poi proseguito regolarmente.

La reazione di Sinner

Sinner non ha tollerato la mancanza di rispetto di uno spettatore che parlava durante lo scambio, una scena insolita nella sua carriera. Il momento è stato definito “poco frequente” per il comportamento del tennista altoatesino, che ha reagito con fermezza alla distrazione.

L’intervento del giudice di sedia è stato decisivo per ristabilire l’ordine: ha richiamato il pubblico e ha permesso al match di riprendere senza ulteriori incidenti.

Il confronto ha attirato l’attenzione non tanto per il punteggio, quanto per l’atteggiamento deciso di Sinner, che ha mostrato una reazione inusuale ma comprensibile in un momento di alta tensione sportiva.