Sara Errani e Jasmine Paolini, prime teste di serie nel doppio femminile al WTA 1000 di Indian Wells, scendono nuovamente in campo oggi per affrontare Hanyu Guo e Kristina Mladenovic nei quarti di finale. L'obiettivo è conquistare un posto in semifinale.

Il cammino delle azzurre

Le due italiane hanno inaugurato il torneo con una vittoria negli ottavi di finale contro Jaqueline Cristian e Clara Tauson, superate con il punteggio di 6‑2, 7‑6 (8) in un'ora e 43 minuti di gioco. Successivamente, hanno confermato il loro stato di forma battendo Xu Yifan e Yang Zhaoxuan con un netto 6‑2, 7‑5, centrando così l'accesso ai quarti di finale.

La sfida odierna

La coppia Guo/Mladenovic, formazione inedita stagionale, ha già ottenuto risultati significativi: la vittoria nel torneo di Auckland e gli ottavi agli Australian Open, prima di approdare ai quarti a Indian Wells grazie ai successi su Noskova/Shnaider (6‑4, 4‑6, 10‑2) e Panova/Siegemund (6‑4, 6‑3). Non esistono precedenti tra le due coppie, il che rende la sfida aperta e imprevedibile. L'incontro è in programma sul campo centrale come secondo match della sessione serale, non prima delle ore 2.00 italiane.

Contesto e ambizioni

Errani e Paolini arrivano in California con la determinazione di riscattarsi dopo un avvio di stagione altalenante, caratterizzato dalle semifinali a Doha e dalle eliminazioni precoci a Dubai e agli Australian Open.

Il torneo di Indian Wells rappresenta, pertanto, un'opportunità cruciale per rilanciarsi e confermare il proprio valore nel circuito.

Il percorso verso i quarti

Errani e Paolini hanno raggiunto per la prima volta i quarti di finale a Indian Wells, grazie alla vittoria su Xu e Yang per 6‑2, 6‑4. Ora affronteranno Guo e Mladenovic, una coppia emergente che ha già dimostrato buone prestazioni in stagione, rendendo la partita di oggi un vero e proprio crocevia per le ambizioni delle azzurre.