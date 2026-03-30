Jannik Sinner si prepara ad affrontare il prestigioso Rolex Monte-Carlo Masters con una strategia particolare e mirata all'adattamento sulla terra rossa. L'azzurro, reduce da successi straordinari, scenderà in campo anche nel torneo di doppio, formando un'inedita accoppiata con il tennista belga Zizou Bergs. Questa partnership, nata in maniera quasi fortuita durante recenti sessioni di allenamento a Indian Wells, promette di aggiungere un elemento di interesse al primo Masters 1000 sulla terra battuta.

La strategia di Sinner per la terra rossa

Il Rolex Monte-Carlo Masters, primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, prenderà il via domenica di Pasqua, il 5 aprile, e si concluderà il 12 aprile.

Per Jannik Sinner, reduce dalla straordinaria conquista del Sunshine Double, il tempo per adattarsi alla superficie più lenta sarà limitato. Per questo motivo, la sua presenza nel tabellone di doppio non è casuale, ma rappresenta una scelta tattica per acquisire maggiore confidenza e ritmo sul "mattone tritato" in vista degli impegni nel singolare.

Un'accoppiata nata in allenamento a Indian Wells

L'iscrizione di Sinner al fianco di Zizou Bergs ha una storia curiosa. I due tennisti hanno condiviso intense sessioni di allenamento a Indian Wells, dove Sinner ha mostrato una tale potenza e precisione da "brutalizzare", come si è ironicamente raccontato, il povero Bergs. Questa esperienza sul campo ha convinto il belga che fosse più vantaggioso essere al fianco dell'italiano piuttosto che affrontarlo come avversario.

Da qui è scaturita l'idea di formare questa coppia per il torneo del Principato, un'occasione per entrambi di affinare il proprio gioco e cercare un risultato di prestigio.

Chi è Zizou Bergs: crescita e prestazioni di rilievo

Zizou Bergs ha attraversato una fase di crescita significativa nel circuito ATP negli ultimi anni. Il tennista belga ha raggiunto il suo best ranking al numero 39 del mondo nell'ottobre 2025 e attualmente occupa la posizione numero 45 della classifica mondiale. Nonostante non abbia ancora conquistato titoli nel circuito maggiore, si è distinto per diverse prestazioni di rilievo. Tra queste, spiccano i quarti di finale raggiunti in un importante torneo, dove ha saputo superare giocatori di alto calibro come Casper Ruud e Francisco Cerúndolo, prima di cedere in un incontro combattuto contro il numero uno del mondo, Novak Djokovic.

Il match epico in Coppa Davis con Flavio Cobolli

Un momento particolarmente memorabile e indicativo della tenacia di Bergs è stato il suo impegno nella Coppa Davis. Nelle Finals a Bologna, il belga è stato protagonista di un match epico nella semifinale contro l'italiano Flavio Cobolli. Un confronto al cardiopalma che ha visto il romano prevalere con il punteggio di 6-3 6-7(5) 7-6(15), al termine di un infinito tie-break nel terzo e decisivo parziale. Questa partita, seppur persa, ha dimostrato la grande capacità di Bergs di lottare punto su punto e di affrontare avversari di alto livello con determinazione.

Conferma della presenza di Sinner al Monte-Carlo Masters

La partecipazione di Jannik Sinner nel tabellone principale del Rolex Monte-Carlo Masters è stata ufficialmente confermata dall'elenco dei partecipanti pubblicato dall'ATP.

L'azzurro sarà uno dei grandi protagonisti del torneo, che si svolgerà dal 5 al 12 aprile. Tra i principali iscritti figurano anche altri fuoriclasse del tennis mondiale come Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, garantendo un livello di competizione elevatissimo e uno spettacolo imperdibile sulla terra rossa del Principato.