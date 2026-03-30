Jannik Sinner ha scritto una pagina storica nel tennis, conquistando il Sunshine Double – i tornei di Indian Wells e Miami – senza perdere nemmeno un set. Il numero due del mondo ha trionfato a Miami contro il ceco Jiri Lehecka (6-4 6-4 in 1h33).

La finale, sull’Hard Rock Stadium, ha visto Sinner imporsi grazie a varietà di colpi e solidità mentale. L'azzurro ha preso il controllo, chiudendo il primo set con il 100% di punti sulla prima. Una pausa per pioggia ha interrotto il secondo parziale, ma al rientro Sinner ha mantenuto la concentrazione, sigillando la vittoria con tre ace e dedicando il successo a “Bez, Kimi, Italia”.

Un record assoluto e una serie ininterrotta

Con questa vittoria, Sinner è l’ottavo tennista a realizzare il Sunshine Double nel circuito maschile, il primo dal 2017 (dopo Roger Federer), ma l’unico senza cedere un parziale. Il trionfo estende la sua impressionante striscia di 34 set consecutivi vinti nei Masters 1000, iniziata a Parigi-Bercy. In finale, Sinner ha messo a segno 10 ace e il 92% di punti con la prima.

L'altoatesino raggiunge sette titoli Masters 1000 e si unisce a Djokovic e Nadal come unico a vincere tre tornei di categoria consecutivamente senza perdere un set. Sinner ha espresso grande felicità per la "grande tournée nordamericana" e per la sua "solidità in condizioni particolari".

La rincorsa al vertice mondiale

Il successo a Miami consolida la sua posizione nel ranking, avvicinandolo al numero uno mondiale, attuale Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, eliminato al terzo turno, si prepara alla stagione sulla terra battuta, mentre Sinner torna a casa con i due trofei. L'italiano ha definito il Sunshine Double "incredibile", mostrandosi "molto orgoglioso".

La vittoria rappresenta un traguardo storico per il tennis italiano e internazionale, confermando talento e determinazione di un atleta che continua a riscrivere i record.