Jannik Sinner ha compiuto un balzo significativo nella classifica mondiale, grazie ai suoi recenti e consecutivi trionfi nei prestigiosi tornei di Indian Wells e Miami. Questi successi gli hanno permesso di recuperare terreno in modo consistente su Carlos Alcaraz, riducendo il divario e avvicinandosi sempre più alla vetta del ranking ATP. Il doppio successo nei Masters 1000 ha infatti ristretto il gap a 1.190 punti, delineando scenari particolarmente favorevoli per un possibile sorpasso nel prossimo appuntamento del Principato.

Il notevole recupero di punti nel ranking ATP

Il tennista altoatesino, all'età di 24 anni, ha dimostrato una forma eccezionale, conquistando due titoli Masters 1000 e incamerando un totale di 2.000 punti complessivi, mille per ciascun torneo vinto. Questo notevole incremento nel suo punteggio è stato amplificato dal fatto che, nell'anno precedente, Sinner era stato fermo per squalifica e non aveva quindi alcun punto da difendere. La situazione è stata diversa per Carlos Alcaraz, che ha accumulato solo 450 punti: questi sono derivati da una semifinale raggiunta a Indian Wells (400 punti) e da un leggero miglioramento della sua performance rispetto all'anno precedente a Miami (+40 punti). Complessivamente, nelle ultime due settimane di competizioni, Sinner ha recuperato un impressionante totale di 1.550 punti sullo spagnolo, modificando profondamente le dinamiche della classifica.

Classifica ATP aggiornata e le opportunità a Montecarlo

Al 30 marzo 2026, la classifica ATP vede Carlos Alcaraz mantenere la prima posizione con 13.590 punti. Immediatamente alle sue spalle, al secondo posto, si trova Jannik Sinner con 12.400 punti, a una distanza di 1.190 lunghezze. Il prossimo appuntamento di grande rilevanza è il Masters 1000 di Montecarlo, che si svolgerà dal 5 al 12 aprile. Questo torneo rappresenta un'occasione cruciale per entrambi i tennisti: Alcaraz sarà chiamato a difendere i 1.000 punti conquistati nell'edizione precedente, mentre Sinner, non avendo punti in scadenza (avendo scontato la squalifica nel 2025), avrà la possibilità di accumularne di nuovi. È importante notare che Alcaraz dovrà difendere anche 330 punti nel successivo torneo di Barcellona, aggiungendo ulteriore pressione.

Per Jannik Sinner, l'opportunità di diventare il numero 1 del mondo è ora più che mai concreta. Potrà raggiungere la vetta della classifica vincendo il torneo di Montecarlo, un risultato che gli garantirebbe il primato indipendentemente dalla performance di Alcaraz. Esistono, tuttavia, anche altri scenari che potrebbero portarlo al comando, basati su una combinazione di risultati incrociati: ad esempio, se Sinner dovesse perdere la finale e Alcaraz si fermasse in semifinale o prima; oppure, se Sinner uscisse in semifinale e Alcaraz venisse eliminato ai quarti o prima; o, ancora, se Sinner perdesse ai quarti e Alcaraz dovesse essere eliminato al debutto. Ogni match a Montecarlo sarà quindi decisivo per le sorti del vertice ATP.