Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis, completando il prestigioso Sunshine Double. L'impresa, che consiste nella vittoria consecutiva dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, si è concretizzata con il successo nella finale di Miami contro il ceco Jiri Lehecka, battuto con un doppio 6-4. La partita è stata caratterizzata anche da una lunga interruzione a causa della pioggia, ma non ha impedito all'altoatesino di trionfare in un'impresa riuscita solo a pochi grandi campioni del passato.

Il tennista italiano, attuale numero due del ranking ATP, ha dimostrato uno stato di forma eccezionale, non concedendo nemmeno un set agli avversari durante l'intero percorso americano.

Con questa straordinaria doppietta, Sinner si avvicina ulteriormente alla vetta mondiale, riducendo a 1.190 i punti di distacco dallo spagnolo Carlos Alcaraz. La possibilità di conquistare il titolo di numero uno del mondo potrebbe concretizzarsi già in occasione del prossimo Masters 1000 di Montecarlo, in programma sulla terra rossa del Principato dal 5 al 12 aprile.

Le emozioni del campione dopo il trionfo

Al termine della finale, Sinner ha espresso tutta la sua soddisfazione e le sue emozioni: "Le finali sono sempre difficili da giocare, ho cercato di rimanere solido in condizioni molto difficili perché il campo era molto pesante. Sono stato concentrato nei momenti importanti, è stato un importante swing in America, abbiamo lavorato tanto per farci trovare in questa condizione e ora sono contento di tornare a casa.

Si torna a casa con due trofei ed è molto importante: il primo Sunshine Double è incredibile, non ci avrei pensato perché è difficile da ottenere e ce l’abbiamo fatta in qualche modo. Sono molto contento".

Durante la cerimonia di premiazione, il fuoriclasse azzurro ha voluto dedicare un pensiero al suo team e ai numerosi tifosi: "Che giornata. È bellissimo vedere che hai ritrovato un tennis di questo livello, ti conosco come persona e sei una persona fantastica: sono estremamente contento per te. Grazie al mio team per spingermi: non tutti sono qui, ci sono quelli che guardano da casa, un grande lavoro e ogni giorno cerco di fare del mio meglio. Ci sono stati tanti giorni di allenamento prima di Indian Wells: la cosa che mi rende più felice è il livello di tennis che stiamo cercando di produrre.

Grazie per il sostegno di queste settimane, avete tifato per me anche quando le cose non andavano nella mia direzione: ci vediamo l’anno prossimo".

Un'impresa storica che mancava dal 2017

L'ultimo tennista a riuscire nell'impresa del Sunshine Double era stato Roger Federer nel 2017. Sinner, a soli 24 anni, entra così in un club esclusivo di campioni, proiettandosi ora verso la stagione sulla terra battuta. Qui affronterà appuntamenti chiave come gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, tornei fondamentali per consolidare la sua posizione e puntare a nuovi successi. Il suo rendimento impeccabile in America, ampiamente riconosciuto dalla stampa internazionale, conferma la crescita e la maturità raggiunte dal tennista italiano, che ora guarda con ambizione ai prossimi traguardi.

La sua presenza in campo è ormai temuta dagli avversari e la sua determinazione lo rende uno dei protagonisti più attesi della stagione. La doppietta americana rafforza in modo significativo la sua candidatura al trono mondiale, mettendo ulteriore pressione su Carlos Alcaraz e alimentando le speranze degli appassionati italiani per un'annata tennistica indimenticabile.