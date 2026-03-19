Jannik Sinner, il numero due del mondo, ha espresso grande soddisfazione per il suo rendimento al servizio durante il recente e prestigioso successo a Indian Wells. Il tennista italiano ha già proiettato la sua attenzione verso il prossimo appuntamento del circuito, il prestigioso torneo di Miami, sottolineando l'importanza di continuare a lavorare con meticolosità su alcuni dettagli tecnici. Questo approccio, orientato al miglioramento continuo, è fondamentale per il suo ambizioso obiettivo di completare il "Sunshine Double".

Il bilancio dopo il trionfo a Indian Wells

Il campione altoatesino ha analizzato con lucidità la sua performance in California, evidenziando in particolare la qualità e l'efficacia del suo servizio. "Sono molto soddisfatto di come ho servito lì," ha dichiarato Sinner, "ma è un aspetto su cui stiamo investendo molte energie e tempo in questo periodo." Ha poi spiegato la natura unica di questo colpo, fondamentale nel tennis moderno: "È l'unico colpo in cui facciamo tutto da soli. Dedichiamo molte ore e una grande attenzione a ogni singola sessione di allenamento per renderlo il più preciso ed efficace possibile." L'impatto del servizio si è rivelato cruciale durante le sfide più impegnative: "Durante le partite ho anche sentito che il servizio mi ha aiutato in momenti di particolare difficoltà, fornendomi un supporto decisivo per superare gli ostacoli."

Obiettivi futuri e margini di miglioramento

Nonostante i progressi evidenti e la recente vittoria, Sinner ha mantenuto una prospettiva chiara e orientata al futuro, riconoscendo che il percorso di crescita è ancora ampio e ricco di opportunità.

"Ci sono ancora molte aree in cui possiamo migliorare," ha affermato con la sua consueta determinazione. Anche sul servizio, dove ha già mostrato notevoli passi avanti, il tennista vede ulteriore potenziale di affinamento: "Anche parlando del servizio, penso che possiamo migliorare ancora." L'analisi del suo team non si ferma qui, ma si estende ad altri fondamentali del gioco: "Analizziamo molto anche la risposta al servizio, e c'è sicuramente un ampio margine di crescita in quel settore." Sinner ha poi allargato la sua analisi ad altri aspetti cruciali del suo gioco da fondo campo: "Da fondo campo, ci sono alcuni aspetti tattici, specialmente contro certi giocatori, che possiamo affinare e migliorare ulteriormente." La sua filosofia è improntata alla ricerca della perfezione: "Ci sono sempre piccoli dettagli che possono renderti un tennista migliore, e alla fine è questa la cosa più importante per la mia evoluzione e per raggiungere i massimi livelli."

La sfida del "Sunshine Double": Miami all'orizzonte

Il campione italiano ha ribadito con forza l'importanza strategica della cosiddetta "doppietta Sunshine Double", un traguardo che include i prestigiosi tornei Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Dopo il brillante trionfo in California, l'obiettivo primario di Sinner è ora quello di confermare il suo eccellente stato di forma e le sue ambizioni anche sul cemento della Florida. Puntare a un'altra vittoria a Miami consoliderebbe ulteriormente la sua posizione ai vertici del tennis mondiale e dimostrerebbe la sua capacità di mantenere un alto livello di performance in eventi consecutivi di grande rilevanza. Questo rappresenta un test significativo per la sua costanza e per la sua preparazione fisica e mentale.