A Craigleith, in Canada, si sono svolte le emozionanti qualificazioni per gara-2 della tappa di Coppa del Mondo di skicross, una disciplina che combina velocità e abilità tecnica. Gli atleti italiani hanno mostrato determinazione, con Simone Deromedis e Federico Tomasoni che hanno brillantemente ottenuto il pass per il prestigioso tabellone a eliminazione diretta. Anche in campo femminile, Jole Galli ha saputo imporsi, assicurandosi un posto tra le migliori e proseguendo il suo percorso nella competizione.

Le qualificazioni maschili: Deromedis e Tomasoni in evidenza

Nelle prove maschili, l'attenzione era puntata su Simone Deromedis, che ha concluso la sua discesa al diciassettesimo posto. Il suo tempo, sebbene non tra i primissimi, gli ha garantito l'accesso alle fasi finali, nonostante un ritardo di 1"23 dal francese Evan Klufts. Quest'ultimo ha dominato la sessione, registrando il miglior tempo di 46"80. Klufts ha dimostrato una superiorità netta, staccando di dieci centesimi il canadese Reece Howden, attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Al terzo posto, a pari merito con l'austriaco Adam Kappacher, si è piazzato il connazionale di Klufts, Youri Duplessis-Kergomard, entrambi con un ritardo di diciassette centesimi.

Nonostante un crono che lo colloca in una posizione di partenza meno favorevole, il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026, Deromedis, è pronto a dare il massimo nelle gare "corpo a corpo" del fine settimana, dove la strategia e l'abilità nel duello diretto possono ribaltare ogni pronostico.

Un'altra prestazione solida è stata quella di Federico Tomasoni, medaglia d’argento a cinque cerchi, che ha saputo conquistare l'undicesimo tempo. Il suo distacco dal leader è stato di 0"98, un risultato che gli ha permesso di qualificarsi agevolmente per il tabellone principale, confermando le sue ambizioni. Purtroppo, non tutti gli azzurri hanno avuto la stessa fortuna: Edoardo Zorzi ha chiuso al trentatreesimo posto con un ritardo di 1"71, mentre Yanick Gunsch si è classificato trentaquattresimo a 1"76, entrambi rimanendo esclusi dalle fasi successive.

La prova è stata particolarmente difficile per Dominik Zuech, che non è riuscito a portare a termine la sua discesa.

Le protagoniste femminili: Jole Galli si qualifica

Anche la competizione femminile ha regalato momenti di grande intensità. La francese Marielle Berger Sabbatel ha brillato, stabilendo il miglior tempo con 49"89. Dietro di lei, con un distacco di 0"29, si è posizionata la svedese Sandra Naeslund, indiscussa leader della classifica generale. La tedesca Daniela Maier ha completato il podio virtuale delle qualificazioni, con un ritardo di 0"56. Per l'Italia, Jole Galli ha dimostrato la sua consistenza, centrando la qualificazione con l'undicesimo tempo. Il suo distacco dalla leader è stato di 1"25, un risultato che le permette di affrontare le prossime sfide con fiducia e determinazione.

Classifiche di Coppa del Mondo e prospettive future

La tappa di Craigleith assume un'importanza cruciale, in quanto rappresenta la penultima prova di questa avvincente stagione di Coppa del Mondo di skicross. L'epilogo finale è atteso a Idre Fjäll, in Svezia, dove verranno assegnati i titoli definitivi. In campo maschile, la situazione in classifica generale vede Simone Deromedis saldamente al comando con un totale di 799 punti, dimostrando una notevole costanza di rendimento. Alle sue spalle, a contendersi le posizioni di vertice, troviamo Florian Wilmsmann e Reece Howden. Per quanto riguarda la graduatoria femminile, Jole Galli occupa una rispettabile quinta posizione con 671 punti, un piazzamento che la mantiene nella lotta per le posizioni che contano. Davanti a lei, a guidare la classifica, ci sono atlete del calibro di India Sherret, Marielle Thompson e Fanny Smith, promettendo un finale di stagione ricco di colpi di scena.