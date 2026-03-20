Le squadre italiane De Akker Bologna e Circolo Nautico Posillipo si preparano a vivere un momento cruciale della loro stagione europea, scendendo in campo per i quarti di finale della Conference Cup. Un appuntamento di grande importanza che vede le formazioni impegnate in un percorso ambizioso sul palcoscenico continentale. La presentazione del cammino dei felsinei è stata affidata a Mattia Martini, difensore della De Akker, il quale ha analizzato in dettaglio il girone che attende la sua squadra ad Atene. Qui, i bolognesi si confronteranno con avversari di calibro internazionale: i padroni di casa dell’Apollon Smirne, i croati del Mornar Split e gli spagnoli del CN Mataró.

Il palcoscenico europeo e la pausa del campionato

Il calendario del campionato di Serie A1 maschile osserva una settimana di sosta, una pausa strategica per consentire alle squadre italiane di concentrarsi appieno sugli impegni continentali. Questa interruzione evidenzia l'importanza crescente delle competizioni europee nel panorama della pallanuoto. In parallelo alla Conference Cup, si sta disputando anche la sesta e ultima giornata dello Stage Group di Champions League, con la SIS Roma che ha già brillantemente conquistato l'accesso ai quarti di finale, dimostrando il valore del movimento italiano.

Le ambizioni italiane nella Conference Cup

Con la De Akker Bologna e il Posillipo come uniche rappresentanti italiane nella Conference Cup, le aspettative sono alte.

Entrambe le squadre puntano con determinazione a proseguire il loro cammino, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere le prestigiose semifinali. Il girone di Atene, in particolare, si preannuncia estremamente impegnativo per la formazione felsinea. I bolognesi dovranno misurarsi con l'Apollon Smirne, che giocherà in casa, con il temibile Mornar Split e con il CN Mataró. La fase europea assume, dunque, un'importanza ancora maggiore, anche in virtù della pausa del campionato nazionale che permette una totale focalizzazione su questi incontri decisivi.

Il percorso di qualificazione: De Akker e Posillipo ai quarti

Il cammino verso i quarti di finale ha visto sia il Posillipo che la De Akker superare con successo il secondo turno di qualificazione della Conference Cup.

Il Circolo Nautico Posillipo ha dimostrato la sua forza chiudendo in testa al girone D, un risultato frutto di prestazioni convincenti. La De Akker Bologna, dal canto suo, si è piazzata al secondo posto nel gruppo C, assicurandosi anch'essa l'accesso alla fase successiva della competizione. Questi piazzamenti hanno permesso a entrambe le compagini di conquistare il diritto di giocarsi l'accesso alle semifinali.

Analizzando più nel dettaglio le qualificazioni, il Posillipo ha ottenuto il primo posto grazie a una rimonta avvincente contro il CN Mataró, imponendosi con il punteggio finale di 12-10. La squadra partenopea, dopo essere andata sotto nel primo quarto con un parziale di 1-3, ha saputo ribaltare il risultato nella seconda frazione di gioco, gestendo poi il vantaggio acquisito fino al fischio finale.

La De Akker, invece, pur avendo ceduto nell'ultima sfida del suo girone all'Honved con un punteggio di 15-10, aveva già accumulato un numero sufficiente di punti nei match precedenti, garantendosi così la qualificazione e il secondo posto nel proprio raggruppamento.