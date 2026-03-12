Simone Deromedis ha conquistato un brillante secondo posto nella Coppa del Mondo di skicross a Montafon, in Austria, tornando così sul podio. Il campione olimpico ha disputato una gara solida, mostrando un’ottima forma e determinazione. Nonostante fosse al comando al primo intermedio, è stato superato dal canadese Reece Howden, attuale leader della classifica generale.

Una prestazione di alto livello

Il podio di Deromedis a Montafon rappresenta il suo ventesimo in carriera nel circuito internazionale, un risultato che sottolinea la sua costanza ai vertici della disciplina.

Nella competizione austriaca, l’atleta trentino è riuscito a precedere al traguardo lo svizzero Alex Fiva e il francese Nicolas Raffort, confermando la sua competitività.

Howden consolida la leadership

Nonostante l’ottima prova dell’azzurro, Reece Howden ha ulteriormente rafforzato la sua posizione nella classifica generale della Coppa del Mondo. Il canadese ha guadagnato venti punti su Deromedis, portandosi a 843 punti totali. L’azzurro insegue al secondo posto con 596 punti, a quattro gare dal termine della stagione.

Prospettive future

Il secondo posto di Montafon giunge dopo un fine settimana più complesso a Kopaonik, dove Deromedis era tornato in gara dopo l’oro olimpico, chiudendo ottavo e undicesimo.

Il risultato odierno è un segnale incoraggiante in vista delle ultime tappe della Coppa del Mondo. Il circuito proseguirà a Craigleith, in Canada, dal 19 al 22 marzo, per poi concludersi a Gaellivare, in Svezia, dal 27 al 29 marzo.

Analisi della competizione

Deromedis ha dimostrato una notevole capacità di reazione dopo il deludente weekend serbo, confermando di essere ancora in piena corsa per la Sfera di Cristallo. Tuttavia, il margine accumulato da Howden appare significativo, ponendo il canadese come favorito per la vittoria finale della competizione.