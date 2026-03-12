Si apre oggi a Drammen, in Norvegia, la penultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. In programma la sprint a tecnica classica, una delle gare più suggestive del circuito. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo, con le qualificazioni a partire dalle ore 14.00 e le fasi finali dalle 16.30.

Il tracciato cittadino di Drammen

La sprint cittadina di Drammen si svolge tra le vie della città, trasformata in un’arena a cielo aperto. Migliaia di appassionati creano un’atmosfera festosa e rumorosa. La gara, nata nel 2003, è una delle più spettacolari del calendario e si disputa tradizionalmente in tecnica classica.

Solo in rare occasioni è stata sospesa, come nel 2025, quando il calendario fu compresso dai Mondiali di Trondheim.

Gli azzurri in gara e il tabù italiano

L’Italia schiera dieci atleti. Tra gli uomini, oltre a Federico Pellegrino, ci sono Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Simone Daprà e Simone Mocellini. Tra le donne, le convocate sono Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno e Federica Cassol. Pellegrino, attualmente terzo nella classifica generale di Coppa del Mondo, cercherà di sfatare il tabù italiano: in oltre vent’anni di storia della gara, l’unico podio azzurro è quello di Maicol Rastelli nel 2014.

Favoriti e attese

Tra gli uomini, il grande favorito è il norvegese Johannes Høsflot Klæbo, padrone di casa e più volte vincitore a Drammen.

Tra le donne, la sfida promette spettacolo tra le velociste nordiche, con atlete come Jonna Sundling, Kristine Stavås Skistad ed Emma Ribom pronte a dominare.

Condizioni meteo e qualificazioni

Il meteo a Drammen è grigio e umido, con neve bagnata, curve strette e un tracciato cittadino che promette spettacolo ma anche caos. Come ha osservato Moa Lundgren, “può diventare davvero ‘sporco’”, riferendosi alle condizioni difficili e al rischio di contatti tra gli atleti. Nonostante il tempo incerto, si attende una grande partecipazione di pubblico, come sottolineato da Linn Svahn: “Sarà comunque una festa popolare, soprattutto in Norvegia”.

Le qualificazioni femminili hanno visto il dominio svedese: Linn Svahn ha fatto segnare il miglior tempo, precedendo di un decimo Jonna Sundling. Tra gli uomini, Alvar Myhlback è stato il migliore tra gli svedesi, conquistando il terzo tempo.