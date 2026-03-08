La prima manche dello slalom speciale di Kranjska Gora ha visto il norvegese Atle Lie McGrath imporsi con il miglior tempo, seguito a breve distanza dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e dal belga Armand Marchant. Il migliore degli azzurri, Alex Vinatzer, ha concluso in dodicesima posizione, accusando un ritardo di +1"37 dal leader.

La classifica provvisoria dopo la prima manche

Atle Lie McGrath ha completato una prova solida, recuperando terreno nella seconda parte del tracciato e fermando il cronometro su 48"23. Lucas Pinheiro Braathen ha confermato il suo ottimo stato di forma, chiudendo a soli 17 centesimi dal norvegese.

Armand Marchant si è piazzato terzo, a +0"55, mentre Henrik Kristoffersen ha ottenuto il quarto tempo con +0"56.

La top ten e la performance degli italiani

Completano la top sei l’austriaco Fabio Gstrein (quinto a +0"62) e il francese Paco Rassat (sesto a +0"73). Seguono Clement Noël settimo (+0"78), lo svizzero Tanguy Nef (ottavo a +0"85), l’austriaco Michael Matt (nono a +0"91) e il tedesco Linus Strasser (decimo a +0"93). Alex Vinatzer, dopo una buona prima parte, ha accusato un ritardo significativo nella seconda metà, concludendo dodicesimo con +1"37. Tommaso Sala ha invece fermato il cronometro su 50"38.

Equilibrio e attesa per la seconda manche

La manche è stata caratterizzata da un grande equilibrio: i primi dieci atleti sono racchiusi in meno di un secondo, promettendo una seconda discesa ricca di emozioni.

La pista ha retto bene nonostante le temperature sopra lo zero. La seconda manche è attesa alle ore 12:30.

La sfida per la vittoria

McGrath guida la prima manche con un vantaggio di 17 centesimi su Braathen e 55 centesimi su Marchant, confermando la stretta battaglia per la vittoria. La seconda manche sarà decisiva per definire il podio.