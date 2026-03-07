Le campionesse olimpiche Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno concluso la stagione della Coppa del Mondo di slittino doppio femminile con un quarto posto nella tappa finale ad Altenberg, in Germania. Questo piazzamento segna la conclusione della loro annata agonistica, posizionandole ai piedi del podio nell'ultima gara stagionale.

La gara di Altenberg

Nella competizione di Altenberg, le austriache Selina Egle e Laura Kipp hanno dimostrato una netta superiorità, dominando la gara con il miglior tempo in entrambe le discese. Hanno inoltre stabilito il nuovo record della pista nella seconda run.

Le atlete di casa, Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, si sono aggiudicate la seconda posizione, accusando un distacco di 151 millesimi. Il terzo gradino del podio è stato conquistato dalle lettoni Marta Robežniece e Kitija Bogdanova. Le italiane Voetter e Oberhofer hanno terminato la gara in quarta posizione, a soli sessanta millesimi dal podio.

Contesto della stagione

La tappa di Altenberg ha rappresentato l'ultima prova della Coppa del Mondo 2025‑2026 di slittino doppio femminile. Nonostante il quarto posto nell'ultima gara, le due atlete altoatesine hanno confermato la loro costanza di rendimento durante l'intera stagione, ottenendo un piazzamento di rilievo anche nell'appuntamento conclusivo.

La vittoria della Coppa del Mondo

Le austriache Egle e Kipp, vincitrici della tappa di Altenberg, si sono anche aggiudicate la sfera di cristallo, simbolo del trionfo nella classifica generale di Coppa del Mondo. Questo risultato coronamento una stagione di successo per la coppia austriaca.