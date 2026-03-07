A Cortina d’Ampezzo è ufficialmente partito il programma dello snowboardcross, una delle discipline in programma alle Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Le seeding run, prove di qualificazione che determinano l’ordine di partenza nelle gare successive, hanno visto alcuni atleti italiani e internazionali mettersi in luce nelle rispettive categorie.

Perathoner protagonista nella SB‑LL2

Nella categoria SB‑LL2, Emanuel Perathoner ha conquistato un risultato di rilievo, confermando la sua posizione tra i principali contendenti. La sua prestazione nella seeding run lo proietta come uno degli atleti da tenere d’occhio nelle fasi finali della competizione.

Nella categoria SB‑LL1, il canadese Tyler Turner ha impressionato con una performance di alto livello, dimostrando grande forma e determinazione, seguito da altri atleti che hanno mostrato notevoli capacità.

Cardani e Luchini in gara nella SB‑UL

Per quanto riguarda la categoria SB‑UL, Riccardo Cardani è tornato a competere mostrando resilienza dopo una recente caduta occorsa durante un allenamento. Ha completato con successo la sua seeding run, un passo importante per il suo percorso nella competizione. Nella medesima categoria, anche Jacopo Luchini e Paolo Priolo hanno preso parte alla prova, contribuendo a definire il quadro dei partecipanti e delle loro potenzialità.

Queste prime prove a Cortina d’Ampezzo hanno offerto uno sguardo sulle dinamiche dello snowboardcross paralimpico, anticipando quelle che si preannunciano essere gare avvincenti e ricche di emozioni in vista delle Paralimpiadi del 2026.