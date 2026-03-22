La campionessa italiana Sofia Goggia ha scritto un nuovo capitolo nella sua già brillante carriera, trionfando nel Super-G di Kvitfjell. Questa vittoria non solo le ha assicurato il suo terzo successo stagionale nella specialità, ma le ha anche garantito la conquista della prestigiosa Coppa del Mondo di Super-G. Al termine di una gara ricca di emozioni, la sciatrice bergamasca ha commentato con sincerità il suo stato d'animo: “Sono molto felice, ma anche molto provata. Stagione non positiva in discesa”. Una dichiarazione che racchiude la complessità di un percorso agonistico di alto livello.

Il trionfo a Kvitfjell e la conquista della Coppa di specialità

Sulla pista norvegese, Goggia ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria abilità, chiudendo la gara con un tempo eccezionale di 1’29"23. La sua performance è stata caratterizzata da una progressione decisiva e inarrestabile nella parte finale del tracciato, che le ha permesso di siglare la sua ventinovesima vittoria in Coppa del Mondo. Con questo risultato, Goggia ha non solo alzato al cielo la Sfera di Cristallo di specialità, ma ha anche replicato il successo ottenuto da Laura Pirovano in discesa libera appena il giorno precedente, consolidando la supremazia della velocità azzurra nel circuito internazionale e in particolare su questa impegnativa pista norvegese.

Le intense riflessioni della campionessa

Nel momento del post-gara, Sofia Goggia ha scelto di condividere le sue profonde e intense sensazioni. “Ho avuto dei momenti di forte pressione in questi giorni… avevo paura di non farcela… quando sono andata al cancelletto ho respirato… è stata una liberazione”, ha rivelato, offrendo uno spaccato della tensione che precede le grandi sfide. Analizzando il bilancio complessivo della stagione, la campionessa ha ammesso con trasparenza che “la stagione di Coppa in velocità non è stata all’altezza delle aspettative, soprattutto in discesa è stata deludente”. Ha ricordato il bronzo conquistato ai Mondiali di Cortina, ma ha anche sottolineato la mancanza di vittorie nella sua specialità prediletta.

Nonostante le difficoltà, ha evidenziato un dato significativo: “anche senza questa gara sarebbe stata la mia migliore stagione di sempre in Super-G”. Questa è infatti la sua prima Coppa di specialità in Super-G, un traguardo storico che si aggiunge alle quattro Coppe già conquistate nella discesa libera. Goggia ha voluto esprimere la sua gratitudine alla squadra che la supporta costantemente e si è scusata per eventuali atteggiamenti "scorbutici", attribuendo queste reazioni alla forte pressione agonistica e alle aspettative elevate.

Un finale di stagione logorante e le differenze tra le discipline

Il percorso verso questo trionfo non è stato privo di ostacoli, come testimoniato dal complicato finale di stagione.

Goggia ha raccontato le sfide affrontate nel fine settimana in Val di Fassa: “arrivavo con 84 punti di vantaggio ma stavo in difficoltà… ho dovuto posticipare la chiusura ad oggi… mentalmente è stata dura, dopo una stagione stressante per le Olimpiadi in Italia… ho racimolato quello che avevo e l’ho messo in pista”. Una testimonianza della sua resilienza e determinazione. Riguardo alle peculiarità delle diverse discipline, ha offerto una chiara distinzione: la discesa si costruisce giorno dopo giorno con meticolose prove e analisi, mentre il Super-G è una gara “one shot one kill”, una manche secca che richiede un mix perfetto di tecnica raffinata, velocità pura, istinto acuto e strategia impeccabile.

In conclusione, ha ribadito il suo stato d'animo, riassumendo la stagione: “Oggi sono molto felice, ma anche molto provata… è stata una stagione difficile… ho avuto ottimi picchi, ma è mancata la costanza in discesa”.

La storica Sfera di Cristallo in Super-G

La straordinaria vittoria di Sofia Goggia a Kvitfjell ha definitivamente sigillato il suo dominio nella classifica generale di Super-G, permettendole di aggiudicarsi la tanto ambita Sfera di Cristallo per questa specialità. Questo rappresenta un momento storico nella sua carriera, essendo la sua prima Coppa di specialità in Super-G. Un successo che arricchisce ulteriormente il suo già impressionante palmarès, che include ben quattro Coppe di discesa libera. Un risultato che non solo conferma la sua eccezionale versatilità, ma la consacra come una delle atlete più complete e vincenti nel panorama dello sci alpino mondiale.