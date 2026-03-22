Il Gran Premio di Andalucia ha inaugurato la stagione europea del Mondiale Motocross MXGP 2026. Sul circuito di Almonte, a settanta chilometri a sud di Siviglia, la qualifica ha offerto subito emozioni, con italiani in evidenza.

Un colpo di scena ha segnato la qualifica: Jeffrey Herlings, vincitore in Argentina e al debutto con Honda, è caduto pericolosamente alla prima curva. Rialzatosi, ha compiuto una spettacolare rimonta fino all'undicesima posizione. Questo ha ribadito la sua tenacia, confermandolo tra i favoriti per le gare principali.

Coenen domina la qualifica, Vialle e Renaux sul podio

La qualifica ha visto il successo di Lucas Coenen, che ha condotto la sua KTM in solitaria. Alle sue spalle Tom Vialle, compagno di Herlings in Honda, ha preceduto Maxime Renaux. Il campione in carica Romain Febvre (Kawasaki) ha chiuso davanti a Calvin Vlaanderen, nuovo arrivato in Ducati.

Buone prestazioni per gli italiani: Mattia Guadagnini (KTM) sesto, subito dietro Vlaanderen. Andrea Adamo ha terminato alle spalle di Guadagnini, mentre Alberto Forato (Fantic) ha chiuso decimo dopo un buon avvio.

Attesa per le gare principali e prospettive azzurre

L'attenzione è ora sulle due gare principali del GP di Andalucia, in programma alle 13.15 e 16.10.

Si attende se Jeffrey Herlings confermerà la sua competitività e se gli italiani capitalizzeranno le buone sensazioni. Il circuito di Almonte, noto per la sua velocità, promette spettacolo nel Mondiale MXGP.

Il successo di Herlings in Argentina e la performance di Coenen indicano diversi candidati alla vittoria. Il gruppo italiano in crescita è pronto a lottare per le posizioni di vertice. Le gare odierne sarannocruciali per delineare le prime gerarchie della stagione europea del motocross mondiale.